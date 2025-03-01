Oyuncu Barış Arduç kızıyla ilk paylaşımı yaptı! Yorum yağdı

Ünlü oyuncu Barış Arduç, Deliha adlı filmde tanışıp 6 yıl birlikte olduğu Gupse Özay ile 29 Temmuz 2020 tarihinde İzmir'in Çeşme ilçesinde evlenmişti. Oyuncu çiftin 9 Eylül 2022 tarihinde Jan Asya adını verdikleri kızı dünyaya geldi.
Hem başarılı oyunculuk performansı hem de özel hayatıyla dikkat çeken Arduç, kızıyla verdiği pozlarını Instagram hesabında paylaştı.
Barış Arduç bir hamburger dükkanında kızıyla poz verdi.
Arduç paylaşımına hamburger ve biberon emojisini ekledi.
2 buçuk yaşındaki kızıyla ilk kez paylaşım yapan Barış Arduç'un baba-kız pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
Barış Arduç'un Instagram hesabında 7 milyonu aşkın takipçi bulunuyor.
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