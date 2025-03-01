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Oyuncu Barış Arduç kızıyla ilk paylaşımı yaptı! Yorum yağdı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
01.03.2025 18:35
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Hande Erçel ile başrolünü paylaştığı Rüzgara Bırak filmindeki cesur sahneleriyle çok konuşulan Barış Arduç'un özel hayatı da merak ediliyor. Meslektaşı Gupse Özay ile 6 yıllık beraberliğini evliliğe döken Arduç, 2022 yılında baba olmanın sevincini yaşamıştı. Ünlü oyuncu, Jan Asya adını verdikleri kızıyla Instagram hesabından ilk paylaşımını yaptı. Bir hamburgercide poz veren baba-kıza sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

Oyuncu Barış Arduç kızıyla ilk paylaşımı yaptı! Yorum yağdı

Ünlü oyuncu Barış Arduç, Deliha adlı filmde tanışıp 6 yıl birlikte olduğu Gupse Özay ile 29 Temmuz 2020 tarihinde İzmir'in Çeşme ilçesinde evlenmişti. Oyuncu çiftin 9 Eylül 2022 tarihinde Jan Asya adını verdikleri kızı dünyaya geldi.

BABA-KIZ POZLARINA BEĞENİ YAĞMURU

Hem başarılı oyunculuk performansı hem de özel hayatıyla dikkat çeken Arduç, kızıyla verdiği pozlarını Instagram hesabında paylaştı.

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Barış Arduç bir hamburger dükkanında kızıyla poz verdi.

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Arduç paylaşımına hamburger ve biberon emojisini ekledi.

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2 buçuk yaşındaki kızıyla ilk kez paylaşım yapan Barış Arduç'un baba-kız pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

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Barış Arduç'un Instagram hesabında 7 milyonu aşkın takipçi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Arduç Gupse Ozay gupse özay barış arduç
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