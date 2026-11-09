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Özge Borak'tan Ata Demirer açıklaması! "Ayıp olmasın diye evlendim" sözlerine açıklık getirdi

Kızılcık Şerbeti dizisinde Salkım Ünal karakterini canlandıran Özge Borak, eski eşi Ata Demirer hakkında söylediği öne sürülen "Ayıp olmasın diye evlendim" sözlerine açıklık getirdi.

Özge Borak'tan Ata Demirer açıklaması! "Ayıp olmasın diye evlendim" sözlerine açıklık getirdi
Nebahat Kübra Akalın

SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Salkım Ünal' karakterine hayat veren Özge Borak Gökhan Çınar'ın programına konuk oldu. Özel hayatına dair konuşan Borak özellikle eski eşi Ata Demirer hakkında söylediği bir söze de açıklık getirdi.

Borak, 2012-2014 arasında evli kaldığı Ata Demirer ile ilgili söylediği iddia edilen "Ayıp olmasın diye evlendim" cümlesine dair şunları söyledi:

Özge Borak tan Ata Demirer açıklaması! "Ayıp olmasın diye evlendim" sözlerine açıklık getirdi 1

"Kendin için yaşıyor musun tarzında bir soru soruldu. ‘Artık evet’ dedim. Örneğimi de arkadaşlık ve iş ilişkilerim üzerinden verdim; ‘Bir işe evet dedik, ayıp olmasın bir şekilde halledelim’. Programı sunan Ahmet Abi (Mümtaz Taylan) ‘Evliliklere mi gideceksin buradan?’ diye sordu. ‘Tabii, onları da katabiliriz konuya’ dedim. Bunu anlatırken başlık; 'Ayıp olmasın diye evlendim!' O cımbızlama en büyük zehrimiz."

Özge Borak tan Ata Demirer açıklaması! "Ayıp olmasın diye evlendim" sözlerine açıklık getirdi 2

Özge Borak ayrıca bu konuda "Konuşacak olsam bittiğinde konuşurdum. Ama hiçbir zaman konuşulmaması taraftarıyım. O zaman konuşmamışım, şimdi mi konuşacağım?" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ata Demirer Özge Borak
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