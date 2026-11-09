Şarkıcı Alihan TikTok'ta ortaya çıktı! Slim yapıp hediye istedi

Bir döneme şarkılarıyla damga vuran Alihan yıllar sonra ortaya çıktı. Alihan, bu kez şarkılarıyla değil TikTok'ta açtığı canlı yayınla gündeme geldi.

Son günlerde popüler olan slime yayınlarına katılan Alihan, yayın sırasında istediği hediyeleri göndermeyen izleyicilere kızdı.

TikTok üzerinden canlı yayın açan Alihan, kamera karşısında slime yaparken izleyicilerden sanal hediyeler aldı. Yayın sırasında farklı hediyeler gönderen kullanıcılara tepki gösteren Alihan videoda "Gözleriniz görmüyor mu lan sizin?" dedi.

O anlar sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.



Alihan gündem olunca "Eğlence olsun diye yapıyoruz kıskanan hokkabazlar. Eğlence yayını yapıyoruz, neyimizi çekemiyorsunuz? İnsanlara zarar mı veriyoruz, eğlence yayını yapıyoruz. Siz de hiç utanma yok mu lan? Ne zorunuza gidiyor utanmazlar" diyerek sert çıktı.

ALİHAN KİMDİR?

1974'te Sivas'ta dünyaya gelen Alihan, müzik kariyerine 1992'de 'Bu Gecede Yalnız Kaldım' albümüyle başladı. 'Bu Kadın Neden Ağlıyor', 'Sana mı Tapacaktım' ve 'Huzurundayım' gibi albümleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Şarkıcılığın yanı sıra bestecilik de yapan Alihan'ın, Güllü'nün seslendirdiği 'Kime Aşıksın' şarkısında da imzası bulunuyor. Sanatçı 2015'te 'Her Mevsim Bende Kış' ve 'Sahte Sevgililer' adlı çalışmasını yayımlamıştı.