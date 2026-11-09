MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Şarkıcı Alihan TikTok'ta ortaya çıktı! Slim yapıp hediye istedi

90’lı yılların arabesk ve fantezi müzik şarkıcısı Alihan, yıllar sonra TikTok’ta slime yaptığı canlı yayınla gündeme geldi. Alihan yayında istediği hediyeler gelmeyince kızdı.

Şarkıcı Alihan TikTok'ta ortaya çıktı! Slim yapıp hediye istedi
Nebahat Kübra Akalın

Bir döneme şarkılarıyla damga vuran Alihan yıllar sonra ortaya çıktı. Alihan, bu kez şarkılarıyla değil TikTok'ta açtığı canlı yayınla gündeme geldi.

Son günlerde popüler olan slime yayınlarına katılan Alihan, yayın sırasında istediği hediyeleri göndermeyen izleyicilere kızdı.

Şarkıcı Alihan TikTok ta ortaya çıktı! Slim yapıp hediye istedi 1

TikTok üzerinden canlı yayın açan Alihan, kamera karşısında slime yaparken izleyicilerden sanal hediyeler aldı. Yayın sırasında farklı hediyeler gönderen kullanıcılara tepki gösteren Alihan videoda "Gözleriniz görmüyor mu lan sizin?" dedi.

O anlar sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.
Şarkıcı Alihan TikTok ta ortaya çıktı! Slim yapıp hediye istedi 2

Alihan gündem olunca "Eğlence olsun diye yapıyoruz kıskanan hokkabazlar. Eğlence yayını yapıyoruz, neyimizi çekemiyorsunuz? İnsanlara zarar mı veriyoruz, eğlence yayını yapıyoruz. Siz de hiç utanma yok mu lan? Ne zorunuza gidiyor utanmazlar" diyerek sert çıktı.

ALİHAN KİMDİR?

1974'te Sivas'ta dünyaya gelen Alihan, müzik kariyerine 1992'de 'Bu Gecede Yalnız Kaldım' albümüyle başladı. 'Bu Kadın Neden Ağlıyor', 'Sana mı Tapacaktım' ve 'Huzurundayım' gibi albümleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Şarkıcılığın yanı sıra bestecilik de yapan Alihan'ın, Güllü'nün seslendirdiği 'Kime Aşıksın' şarkısında da imzası bulunuyor. Sanatçı 2015'te 'Her Mevsim Bende Kış' ve 'Sahte Sevgililer' adlı çalışmasını yayımlamıştı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...
O şehre yerleşip esnaf oldu! Müşteriler onun için geliyorO şehre yerleşip esnaf oldu! Müşteriler onun için geliyor

Anahtar Kelimeler:
Arabesk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Resmen duyurdular! "3 gemiyi vurduk"

Resmen duyurdular! "3 gemiyi vurduk"

Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası! Çorum FK'ya 5 gol birden

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası! Çorum FK'ya 5 gol birden

Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...

Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...

Milyonlar emekli zammını bekliyor! Yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme

Milyonlar emekli zammını bekliyor! Yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme

Tezgahlardan yavaş yavaş çekiliyor: Fiyatı yükseldi

Tezgahlardan yavaş yavaş çekiliyor: Fiyatı yükseldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.