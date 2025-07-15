Pınar Kür, hayatını kaybetti! "Edebiyatımızın büyük kaybı…"

Akademisyen, edebiyatçı, çevirmen Pınar Kür'den acı haber geldi. Edebiyatın duayen isimlerinden Pınar Kür 82 yaşında hayatını kaybetti.

Yekta Kopan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu.

"EDEBİYATIMIZIN BÜYÜK KAYBI…"

Edebiyatçı, çevirmen ve akademisyen Pınar Kür'ün hayatını kaybettiğini duyuran Kopan, "Pınar Kür’e veda ettik. Edebiyatımızın büyük kaybı… Başımız sağ olsun. Başta oğlu Emrah Kolukısa olmak üzere bütün aile büyük üzüntü içinde. Cenaze ile ilgili bilgileri aile paylaşacak" ifadelerini kullandı.

PINAR KÜR KİMDİR?

Pınar Kür, Bursa’da doğdu. Çocukluğu Anadolu’nun çeşitli kentlerinde ve Londra’da geçti. On üç yaşında gittiği ABD’de beş yıl kaldı. Ortaöğrenimini New York’ta tamamladı, yükseköğrenimine yine orada başladı. İstanbul’da Robert Kolej Yüksek Okulu’nu bitirdikten sonra beş yıl Paris’te yaşadı.

Sorbonne Üniversitesi’nde, Karşılaştırmalı Edebiyat Kürsüsü’nde doktora yaptı. Yurda döndükten sonra Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başladı. Çeşitli gazete ve dergilerde tiyatro eleştirileri yazdı. 1984’te Akışı Olmayan Sular adlı öykü kitabıyla Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı.