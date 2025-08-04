Rabia Soytürk estetik güzeli mi? "Siz çıldırdınız artık!" diyerek yüzünü paylaştı

2018 yılında “Şahsiyet” dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan Rabia Soytürk, ardından “Gülperi”, “Benim Adım Melek” ve özellikle “Duy Beni” dizilerindeki performansıyla büyük beğeni topladı.

Genç yaşına rağmen yeteneğiyle adından söz ettiren Soytürk sosyal medyada cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Son dönemde güzel oyuncu estetik iddialarıyla gündeme geliyor. "Rabia Soytürk estetik yaptırdı mı, doğal mı?" sorularıyla gündem olan genç oyuncu sonunda patladı.

Instagram hesabından fotoğraflarını paylaşan 26 yaşındaki oyuncu, estetik söylentilerine şu sözlerle tepki gösterdi:

“Yahu şu dudağıma dolgu diyorsunuz, şu kırışığa rağmen botoks bilmem neydi diyorsunuz! Cildime iyi bakıyorum, anlaşamıyoruz, siz çıldırdınız artık! Makyaj fark ettirir, shop fark ettirir, yaş değiştirir, efekt fark ettirir. Genetik önemli! Videoda da anlamıyor olamazsınız artık neyin ne olduğunu. Salın yüzümü, takıldınız kaldınız, başka bir şey yok hayatta, hayatımda!”

DUDAK BÜYÜKLÜĞÜ AİLEDEN

Rabia Soytürk geçmişte de "Burnumda kemik olduğu için küçük yaşta estetik olmuştum. Yoksa göz, yanak, dudak falan bir şey yok. Bizim dudak büyüklüğümüz aileden geliyor" demişti.