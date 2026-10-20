Rabia Soytürk yeni aşka yelken açtı! Gönlünü Beşiktaş başkanının oğluna kaptırdı

Uzun süredir bir dargın bir barışık aşk yaşayadığı mimar Samet Vuruşan ile birlikteliğini geçtiğimiz aylarda noktalayan ünlü oyuncu Rabia Soytürk, yeni bir aşka yelken açtı.

Soytürk'ün gönlünü Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın oğlu Serhan Kerim Adalı'ya kaptırdığı ortaya çıktı. Soytürk ile Serhan Kerim Adalı, dün gece Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Kameraları karşılarında gören ünlü çift, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

GÖRÜNTÜ VERMEK İSTEMEDİLER

Bir güvenlik görevlisi gazetecilerin görüntü almasını engellemek amacıyla Soytürk ve Adalı'nın önüne geçti. Ancak bu çaba, ikilinin görüntülenmesine engel olamadı.

Muhabirlerin "Yeni ilişkiniz hayırlı olsun" sözleri karşısında teşekkür eden Rabia Soytürk ve Serhan Kerim Adalı, birliktelikleri hakkında herhangi bir açıklama yapmadan oradan uzaklaştılar.