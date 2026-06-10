Reha Muhtar'a kızı Ayşe Nazlı'dan duygusal veda

Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren ve 28 Mayıs'ta Bodrum'da kalp yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, 3 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

66 yaşında vefat eden Muhtar için Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Muhtar'ın manevi kızı Ayşe Nazlı Yumlu tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.

Cenaze'den günler sonra Reha Muhtar'ın manevi kızı Ayşe Nazlı'dan ilk paylaşım geldi. Baba acısı yaşayan Ayşe Nazlı, babasına duygu dolu satırlarla veda etti.

"EN ÇOK 'KIZIM' DEYİŞİNİ ÖZLEYECEĞİM"

Reha Muhtar ile bir dizi fotoğrafını paylaşan Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı, "Canım babam... Son günlerde seninle ilgili o kadar çok hikaye dinledim ki… Seni tanıyan herkesin anlatacak bir anısı, yüzünde bir tebessümle hatırladığı bir hatırası vardı" dedi.

Babasıyla birlikte çok güldüklerini, çok eğlendiklerini, bazen uzun uzun konuşup bazen de sessizce oturduklarını söyleyen Ayşe Nazlı, "Şimdi en çok sesini, kahkahalarını ve bana 'kızım' deyişini özleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Ayşe Nazlı devamında "Seni kaybetmenin ne demek olduğunu her geçen gün biraz daha anlıyorum. Ama biliyorum ki sevgimiz hiçbir yere gitmedi. Sen hep benim kalbimde, anılarımda ve hayatımın en güzel yerinde olacaksın. İyi ki benim babamsın. Seni çok seviyorum" dedi.