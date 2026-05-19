Haluk Levent'i susturmaya çalıştılar! Yine de söyledi: "Filistin’in sesi olmaya devam edeceğiz”

Haluk Levent, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı’ndaki konuşması sırasında İsrail’e yönelik eleştirilerde bulununca yayının kesildiğini açıkladı. Yaşanan olay sonrası açıklama yapan Levent, “Sesimizi susturmaya çalışsalar da Filistin’in sesi olmaya devam edeceğiz” sözleriyle dikkat çekti.

Haluk Levent' Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu'nda yer aldı.

Şarkıcı törende Ahbap Derneği'nin kurucusu olarak konuşma yaptı. Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; ünlü şarkıcı, "Siyasi bir konuşma yapmayacağıma dair Birleşmiş Milletler yönetimine söz vermiştim ama iki günde dünyada çok enteresan şeyler gelişti. Ben siyasi bir konuşma yapmayacağım ama toplumsal bir konuşma yapmak istiyorum" dedi.

MİKROFONU KAPATTILAR

Haluk Levent sözlerine şöyle devam etti:
"Bakın, şu an dünyada yeni algılarla sanki dünyanın Yahudi olmayan bütün insanları Yahudilere karşıymış gibi bir izlenim veriliyor. Hayır! Dünyada hiçbir zaman Yahudi olmayan toplumlar Yahudilere karşı olmadı. Neden olmadı? Bizler 'Piyanist' filmiyle ağladık. Bizler 'Çizgili Pijamalı Çocuk' filmiyle ağladık. Bizler, Hitler soykırımında Yahudilerin atalarına yapılan o soykırıma ağladık ve her gün izleyerek ağlıyoruz. Bugün dünyaya seslenmiyorum, Yahudi toplumuna sesleniyorum. Yahudi toplumundaki dostlarımıza sesleniyorum. Bizler nasıl sizin için ağlıyorsak sizler de lütfen sadece son iki yılda soykırıma uğrayıp öldürülen 20 bin Gazzeli çocuk için ağlayın. Onlar için ağlayın çünkü göreceksiniz ki bizler Yahudi toplumuna karşı değiliz, onları seviyoruz. Ama biz İsrail'in siyonist politikasına karşıyız."

Haluk Levent, İsrail ile ilgili konuşmaya başlayınca konuşma sonuna doğru uluslararası yayın kesintiye uğratıldı. Levent, "Bizler Yahudi düşmanı değiliz, siyonist İsrail hükümetine karşıyız" dediği sırada mikrofonu dış dünyaya kapatıldı.

HALUK LEVENT'TEN AÇIKLAMA

Yaşananların ardından Haluk Levent, "Sansür uygulasalar da, sesimizi susturmaya çalışsalar da Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

