'Resmi hizmete mahsustur' |Korumalı ve şoförlü araçla gecelerde! Şevval Şahin tepki çekti

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin hem paylaşımları hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Sabah'ta yer alan habere göre model geçtiğimiz gece Bebek'te görüntülendi.

Kız arkadaşlarıyla eğlenceye çıkan manken, çıkışta sevgilisi Burak Ateş'in kendisine tahsis ettiği özel korumalı ve şoförlü araçla oradan ayrıldı.

Koşar adım arabaya binerek soruları yanıtsız bırakan Şahin'in, bindiği araçta yer alan 'Resmi hizmete mahsustur' yazısı dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada bu anlara tepkiler de gecikmedi. Görenler resmi hizmete mahsus aracın bir model için kullanılmasını eleştirdi.

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Şevval Şahin, 13 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'da doğmuş bir Türk model ve sosyal medya fenomenidir. Aslen Sivaslı bir baba ve Azerbaycan kökenli bir annenin kızıdır.