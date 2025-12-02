MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kaan Taşaner'in aile hakkındaki sözleri tartışma yarattı

Kaan Taşaner'in 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programında yaptığı açıklamalar, aile ilişkilerine dair sıra dışı görüşleri nedeniyle tartışmalara yol açtı. Annesi Sacide Taşaner'le aynı dizide rol alan Taşaner'in, 'yanlış öğreti' veren aile bireylerini yok saymak gerektiği yönündeki sözleri büyük tepki çekti.

Kaan Taşaner'in aile hakkındaki sözleri tartışma yarattı

Oyuncu Kaan Taşaner, Bloomberg HT'de yayınlanan 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programına konuk oldu. Programda yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Taşaner, özellikle aile ilişkileri hakkındaki çarpıcı yorumlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kaan Taşaner in aile hakkındaki sözleri tartışma yarattı 1

Taşaner, aile ilişkilerini özellikle zayıf tuttuğunu belirterek, "Kişiyi eğer doğru inşa edemiyorsa, ona doğru insan olmayı öğretemiyorsa, insan fark ettiği noktada anasını-babasını bile yok saymalı. Bunu 15-16 yaşında fark ettim. Baktım ki bana öğretisi yanlış, babamdır-annemdir diye de kimseyi bağrıma basamam. Kimse bunu yapmamalı," ifadelerini kullandı.

Kaan Taşaner in aile hakkındaki sözleri tartışma yarattı 2

Bu sözler, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Birçok kullanıcı Taşaner'in düşüncelerine katılmazken, bazıları da destek verdi.

Kaan Taşaner in aile hakkındaki sözleri tartışma yarattı 3

KAAN TAŞENER'İN ANNESİ DE ÜNLÜ

Özellikle ünlü oyuncunun annesi, tiyatro sanatçısı Sacide Taşaner'le olan ilişkisi merak konusu oldu. Anne-oğulun birlikte aynı dizide rol alması, bu açıklamaların ardından daha da dikkat çekici hale geldi.

Mynet Anket Kaan Taşaner'in Aile İlişkileri Üzerine Yorumları hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Katılıyorum, aile ilişkileri bazen yanlış öğretilerle şekillenebiliyor.
Katılmıyorum, aile her zaman önemli ve destekleyici olmalıdır.
Bu konu çok karmaşık, her durum ayrı değerlendirilmelidir.
Bu anket 11 saat 36 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Somer Şef'in sözleri şaşırttı! 2. ceket onun olduSomer Şef'in sözleri şaşırttı! 2. ceket onun oldu
Günlerdir yoğun bakımda! Ünlü oyuncudan haber varGünlerdir yoğun bakımda! Ünlü oyuncudan haber var
Anahtar Kelimeler:
Kaan Taşaner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.