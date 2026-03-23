Reyting sonuçları: En çok ne izlendi? Sevdiğim Sensin özeti dikkat çekti

22 Mart Pazar akşamı hangi yapım en çok izlendi? Reyting sonuçları belli oldu zirve yine aynı dizide kaldı. İlk sırada TRT 1'in sevilen dizisi "Teşkilat" yer aldı. Dizi, güçlü senaryosu ve etkileyici performansları ile rakiplerine fark attı. Onu takip eden "Survivor," TV8 ekranlarında yayınlandı.
Üçüncü sırada "Doktor Başka Hayatta" bulunuyor. NOW'un yeni dizisi reyting sıralamasında dikkat çekmeye başladı.
Son dönemde ilgi çeken bir diğer yapım olan "Sevgilim Sensin" ise tekrar bölümle ekrana geldi. Tekrar bölüm seyircinin beğenisini topladı.
|Sıra
|Program
|Kanal
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|1
|TESKILAT
|TRT 1
|20:58:40
|23:41:45
|2
|SURVIVOR
|TV8
|20:40:28
|24:19:01
|3
|DOKTOR BASKA HAYATTA
|NOW
|20:29:42
|23:03:00
|4
|OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU
|NOW
|19:00:08
|19:59:48
|5
|SEVDIGIM SENSIN (TKR)
|STAR TV
|19:59:29
|23:13:56
|6
|GELIN
|KANAL 7
|19:38:49
|21:17:23
|7
|TESKILAT (OZET)
|TRT 1
|20:00:25
|20:58:40
|8
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|18:58:24
|19:59:46
|9
|DOKTOR BASKA HAYATTA (OZET)
|NOW
|19:59:53
|20:29:37
|10
|KANAL D ANA HABER
|KANAL D
|18:58:19
|20:00:11
Kaynak: TİAK
