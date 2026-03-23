Reyting sonuçları: En çok ne izlendi? Sevdiğim Sensin özeti dikkat çekti

22 Mart Pazar akşamı hangi yapım en çok izlendi? Reyting sonuçları belli oldu zirve yine aynı dizide kaldı. İlk sırada TRT 1'in sevilen dizisi "Teşkilat" yer aldı. Dizi, güçlü senaryosu ve etkileyici performansları ile rakiplerine fark attı. Onu takip eden "Survivor," TV8 ekranlarında yayınlandı.

Üçüncü sırada "Doktor Başka Hayatta" bulunuyor. NOW'un yeni dizisi reyting sıralamasında dikkat çekmeye başladı.

Son dönemde ilgi çeken bir diğer yapım olan "Sevgilim Sensin" ise tekrar bölümle ekrana geldi. Tekrar bölüm seyircinin beğenisini topladı.



İşte reyting sıralaması:

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 TESKILAT TRT 1 20:58:40 23:41:45 2 SURVIVOR TV8 20:40:28 24:19:01 3 DOKTOR BASKA HAYATTA NOW 20:29:42 23:03:00 4 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW 19:00:08 19:59:48 5 SEVDIGIM SENSIN (TKR) STAR TV 19:59:29 23:13:56 6 GELIN KANAL 7 19:38:49 21:17:23 7 TESKILAT (OZET) TRT 1 20:00:25 20:58:40 8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:24 19:59:46 9 DOKTOR BASKA HAYATTA (OZET) NOW 19:59:53 20:29:37 10 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:19 20:00:11

Kaynak: TİAK