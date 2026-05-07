Kıskanmak için son kez sete çıkıldı! Final tarihi belli oldu

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı fenomen dizi Kıskanmak için final kararı çıktı.

Kıskanmak dizisinin ekibi final çekimleri için son kez sahne aldı.

Ay Yapım'ın NOW’da ekrana gelen dizisinin final sahneleri çekildi. Nadim Güç’ün yönettiği Kıskanmak ekibi beraber veda pastası bile kesti.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Kıskanmak dizisi 19 Mayıs'ta ekrana gelecek 33. bölümüyle ekran macerasını sonlandıracak. Dizinin başrolü Özgü Namal final kararı hakkında açıklamalar da bulundu.

Özgü Namal, muhabirlerin final sorusu üzerine erken final olmadığını hikayenin zaten bu şekilde planlandığını söyledi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

KISKANMAK SON BÖLÜM ÖZETİ:

Mediha demir parmaklıkların ardına girince bugünün ve geçmişinin karanlığıyla yüzleşir.

Cihan, Seniha’nın ona yalan söylediğini öğrenince sarsılır. Nalan, Mükerrem’den kurtulmak için kontrolsüz bir yol seçer. Umutları tükenen Mediha hayatıyla ilgili seçim yapar. Cihan ise sevdiği kadının sakladığı sırları taşıyamayacağını anlar.