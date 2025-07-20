Riva'dan 65 milyon değerinde villa almıştı! Oğuzhan Koç Levent'teki evinin kirasına 4 kat zam gelince sinirlendi

Oğuzhan Koç, İstanbul’un doğayla iç içe bölgelerinden Riva’dan 4+1 lüks bir villa satın aldı. Yaklaşık 65 milyon TL değerinde olan villasıyla gündeme gelen Oğuzhan Koç, şimdilerde ise ev sahibiyle yaşadığı sorunlarla dikkat çekti.

Şarkıcı Oğuzhan Koç ev sahibiyle kira ücretinde anlaşamayınca mahkemelik oldu. Beşiktaş, Levent Mahallesi'nde 2019 yılından beri oturduğu dairesine 85 bin lira kira ödeyen Oğuzhan Koç, geçtiğimiz yıl ev sahibinin kira artış bedeli karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Ev sahibi Güneş B., kiranın 350 bin lira olduğunu söylemesi üzerine Oğuzhan Koç fiyata itiraz etti. Sabah'ta yer alan habere; Oğuzhan Koç ödediği kira bedelinin yaklaşık 4 katı zam karşısında, ev sahibiyle ortak zeminde anlaşamayınca taraflar mahkemelik oldu. Ev sahibi Güneş B., İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kira tespit davası açtı.

TADİLAT PARASINI CEBİNDEN ÖDEMİŞ

Oğuzhan Koç İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, düzenli olarak kira artışını gerçekleştirdiğini ancak evin kira bedelinin bu olmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Evde çok tadilat yapıp cebinden para ödediğini dilekçesinde belirten Oğuzhan Koç, mağdur edilmeye çalışıldığını ifade etti. Ev sahibi Güneş B., mahkemeye sunduğu dilekçesinde, hakkaniyetli zam yaptığını davalı Oğuzhan Koç'un daha fazla kira ödeyebileceği bir evde oturduğunu söyledi.

Eski kiracı olduğundan dolayı Oğuzhan Koç'un ucuza oturduğunu, çevredeki diğer emsal evlerle kıyaslandığında farkın ortaya çıkacağını söyledi. Mahkeme tarafından dava kabul edildi. Duruşma önümüzdeki günlerde İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.