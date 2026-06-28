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Rus Kızılordu Korosu ve Hayko Cepkin aynı sahnede buluştu

Dünyanın önde gelen müzik toplulukları arasında gösterilen Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, Türkiye turnesi kapsamında Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Hayko Cepkin ile aynı sahneyi paylaştı.

Rus Kızılordu Korosu ve Hayko Cepkin aynı sahnede buluştu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki konserde Hayko Cepkin, Kızılordu Korosu'nun solistleri Maksim Maklakov ve Ekaterina Zhukova ile aynı sahnede buluştu.

Konserin açılışında konuşan Cepkin, "Hepimiz için enteresan ve tarihi anlara tanıklık edeceğimiz bir gece olacak. Kızılordu ekibiyle birlikte hayatımın en ilginç konserini vereceğim. Kalabalık orkestralarla karşınıza çıkmaya alıştım ama artık koskoca bir orduyla geldim. Bundan daha kalabalığı olamazdı herhalde." dedi.

Rus Kızılordu Korosu ve Hayko Cepkin aynı sahnede buluştu 1

DÖRT ŞEHİRDE DAHA SAHNE ALACAKLAR

İki perde olarak gerçekleşen konserin ilk perdesinde Kızılordu Korosu, Rus halk müzikleri, askeri marşlar, klasik eserler ve dans gösterilerini seyircilerin beğenisine sundu. İkinci perdede ise Cepkin'in rock repertuvarı, asırlık koro geleneği ile birleşerek modern rock tınılarını sahneye taşıdı.

Rus Kızılordu Korosu ve Hayko Cepkin aynı sahnede buluştu 2


İstanbul'da iki günlük konser serisiyle Türkiye turnesine başlayan Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu ile Hayko Cepkin, dört şehirde daha sahne alacak.

Etkinlik, turne kapsamında 28 Haziran'da İzmir Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda, 30 Haziran'da Antalya Açıkhava Tiyatrosu'nda, 2 Temmuz'da Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu'nda, 3-4 Temmuz'da ise Ankara Oran Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hayko Cepkin
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