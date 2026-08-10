Daha 17 11. bölüm özeti! Yeni bölümde neler olacak? Daha 17 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Pazar akşamlarının sevilen yapımı Daha 17'nin 11. bölümü gündemde. Aras (Çağan Efe Ak) ile Teoman'ın (Ata Yaşat) yolları, her şeyin başladığı evde kesişti. Büyük sırrın ortaya çıkmasına en çok yaklaşılan o anlar, izleyenleri ekran başına kilitledi.

Aras'ın (Çağan Efe Ak) kardeşini bulma yolculuğunda kritik dönemece girildi. Serhat'ın (Çağdaş Onur Öztürk) bıraktığı ipucunun peşine düşen Aras, kendisini tüm olayların başladığı evde buldu. Teoman'ın (Ata Yaşat) da geçmişinde saklanan gerçeğin izini sürerken aynı yere gelmesi, heyecanı doruğa çıkardı. Birbirlerinden habersiz çıktıkları yolculukta ikilinin yolları bir kez daha kesişirken, Hakan'ın (Armağan Oğuz) ve Şebnem'in (Nesrin Cavadzade) yıllardır sakladığı sır da gün yüzüne çıkmaya hiç olmadığı kadar yaklaştı.

DENİZ AĞLATTI

Baş döndüren gelişmelere sahne olan Daha 17'de, kazanın ardından Leyla'nın yaşadığı sarsıntı, Akkaya Ailesi'nin eski yaralarını yeniden açtı. Aras'ın Leyla'ya gönderdiği video romantizm rüzgarları estirirken, Şebnem'in öfkesinin hedefi olan Nuray bebeğini aldırdı. Bu sahneler duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Deniz'in Aras için gözyaşlarına boğulması ekran başındakileri de duygulandırdı.

Pastel Film imzalı Daha 17 dizisinin 12. bölüm fragmanı da paylaşıldı. Fragmanda Deniz'in attığı tokadın sebebi merak konusu oldu.

DAHA 17 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: