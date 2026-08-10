MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Daha 17 11. bölüm özeti! Yeni bölümde neler olacak? Daha 17 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Daha 17 dizisinin 11. bölümünde yaşanan gelişmeler izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yeni bölümün ardından gözler Daha 17 12. bölüm fragmanına çevrildi. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte Daha 17 11. bölüm özeti ve 12. bölüm fragmanına dair merak edilenler...

Daha 17 11. bölüm özeti! Yeni bölümde neler olacak? Daha 17 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Pazar akşamlarının sevilen yapımı Daha 17'nin 11. bölümü gündemde. Aras (Çağan Efe Ak) ile Teoman'ın (Ata Yaşat) yolları, her şeyin başladığı evde kesişti. Büyük sırrın ortaya çıkmasına en çok yaklaşılan o anlar, izleyenleri ekran başına kilitledi.

Daha 17 11. bölüm özeti! Yeni bölümde neler olacak? Daha 17 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1

Aras'ın (Çağan Efe Ak) kardeşini bulma yolculuğunda kritik dönemece girildi. Serhat'ın (Çağdaş Onur Öztürk) bıraktığı ipucunun peşine düşen Aras, kendisini tüm olayların başladığı evde buldu. Teoman'ın (Ata Yaşat) da geçmişinde saklanan gerçeğin izini sürerken aynı yere gelmesi, heyecanı doruğa çıkardı. Birbirlerinden habersiz çıktıkları yolculukta ikilinin yolları bir kez daha kesişirken, Hakan'ın (Armağan Oğuz) ve Şebnem'in (Nesrin Cavadzade) yıllardır sakladığı sır da gün yüzüne çıkmaya hiç olmadığı kadar yaklaştı.

Daha 17 11. bölüm özeti! Yeni bölümde neler olacak? Daha 17 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2

DENİZ AĞLATTI

Baş döndüren gelişmelere sahne olan Daha 17'de, kazanın ardından Leyla'nın yaşadığı sarsıntı, Akkaya Ailesi'nin eski yaralarını yeniden açtı. Aras'ın Leyla'ya gönderdiği video romantizm rüzgarları estirirken, Şebnem'in öfkesinin hedefi olan Nuray bebeğini aldırdı. Bu sahneler duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Deniz'in Aras için gözyaşlarına boğulması ekran başındakileri de duygulandırdı.

Daha 17 11. bölüm özeti! Yeni bölümde neler olacak? Daha 17 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3

Pastel Film imzalı Daha 17 dizisinin 12. bölüm fragmanı da paylaşıldı. Fragmanda Deniz'in attığı tokadın sebebi merak konusu oldu.

Daha 17 11. bölüm özeti! Yeni bölümde neler olacak? Daha 17 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4

DAHA 17 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE:

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyaca ünlü DJ Tıesto’dan İstanbul çıkarmasıDünyaca ünlü DJ Tıesto’dan İstanbul çıkarması
Manifest Hilal Yelekçi'nin dansı sosyal medyada konuşuluyor!Manifest Hilal Yelekçi'nin dansı sosyal medyada konuşuluyor!

Anahtar Kelimeler:
Daha 17 dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün

"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün

Çete liderinin annesi için çelenk yağdı! Lakaplar dikkat çekti

Çete liderinin annesi için çelenk yağdı! Lakaplar dikkat çekti

Sörloth adım adım Süper Lig devine! İmza için her şey hazır: Tek bir şart var...

Sörloth adım adım Süper Lig devine! İmza için her şey hazır: Tek bir şart var...

Müge Anlı Nazmiye evlendi! Sosyal medyada konuşuldu

Müge Anlı Nazmiye evlendi! Sosyal medyada konuşuldu

Maaşlar artacak: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar!

Maaşlar artacak: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar!

Araç sahipleri dikkat! Ödemeyi unutan trafiğe çıkamayacak

Araç sahipleri dikkat! Ödemeyi unutan trafiğe çıkamayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.