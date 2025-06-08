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Sahipsizler dizisinin yıldızı Hazal Subaşı siyah bikinisiyle poz verdi!

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'in Azize'si Hazal Subaşı sezonu açtı. Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan oyuncu fit görünümüyle dikkat çekti.

Sahipsizler dizisinin yıldızı Hazal Subaşı siyah bikinisiyle poz verdi!
Kubra Akalın

Sahipsizler'de Azize karakterine hayat veren Hazal Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

30 yaşındaki oyuncu, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı. Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Subaşı "İyi yazlar" notuyla pozlarını paylaştı.

Fit fiziğiyle dikkat çeken oyuncuya hayranlarından beğeni yağdı.

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Öte yandan 2 Mayıs'ta 30 yaşına basan oyuncunun sevgilisi Oğuzhan Koç, Subaşı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından kutlamıştı.

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Hazal Subaşı ile verdiği pozu paylaşan ünlü şarkıcı "Doğum günün kutlu olsun. Yani seni çok seviyorum" notunu düştü.

Ünlü oyuncu da sevgilisinin paylaşımına kalp emojileriyle karşılık verdi.

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Hazal Subaşı
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