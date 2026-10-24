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Sahnede fenalaşıp hastanelik olmuştu! Hakkı Bulut taburcu oldu

Dün akşam Beylikdüzü'nde sahne aldığı mekanda rahatsızlanan Hakkı Bulut apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi sonrası taburcu edilen 81 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sahnede fenalaşıp hastanelik olmuştu! Hakkı Bulut taburcu oldu
Öznur Yaslı İkier

Hakkı Bulut, İstanbul Beylikdüzü'ndeki sahne performansı sırasında yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı.

Konser esnasında aniden rahatsızlanan usta sanatçının hastaneye götürülmesi, sevenlerini endişelendirdi.

Sahnede fenalaşıp hastanelik olmuştu! Hakkı Bulut taburcu oldu 1

TANSİYONU YÜKSELDİ

Sanatçının sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklama ise menajeri İrfan Gün'den geldi. Bulut'un tansiyon yüksekliği nedeniyle rahatsızlandığını belirten Gün, endişe edilecek bir durumun bulunmadığını ve sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Sahnede fenalaşıp hastanelik olmuştu! Hakkı Bulut taburcu oldu 2

TABURCU

Bulut, bir süre müşahede altında tutulduktan sonra gece saatlerinde taburcu edildi.

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Hakkı Bulut
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