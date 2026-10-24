Sahnede fenalaşıp hastanelik olmuştu! Hakkı Bulut taburcu oldu

Hakkı Bulut, İstanbul Beylikdüzü'ndeki sahne performansı sırasında yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı.

Konser esnasında aniden rahatsızlanan usta sanatçının hastaneye götürülmesi, sevenlerini endişelendirdi.

TANSİYONU YÜKSELDİ

Sanatçının sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklama ise menajeri İrfan Gün'den geldi. Bulut'un tansiyon yüksekliği nedeniyle rahatsızlandığını belirten Gün, endişe edilecek bir durumun bulunmadığını ve sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

TABURCU

Bulut, bir süre müşahede altında tutulduktan sonra gece saatlerinde taburcu edildi.