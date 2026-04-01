Sevdiğim Sensin'e Kadir'in eski nişanlısı Fatma geliyor

Yayınlandığı günden beri adından söz ettiren Sevdiğim Sensin dizisi reyting sıralamasında kendine hemen yer buldu. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrolde olduğu Sevdiğim Sensin dizisine yeni bir oyuncu daha katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son olarak “Sahtekarlar” dizisinde İrem rolüne hayat veren Ezgi Kaya perşembe günlerine damga vuran “Sevdiğim Sensin”e dahil oldu.

KADİR’İN ESKİ NİŞANLISI

Coşkun Irmak’ın hikâyesini kaleme aldığı, Yeşim Aslan’ın yazdığı dizide Ezgi Kaya Fatma rolüne hayat verecek. Gökçen Usta’nın yönettiği dizide genç yıldız Kadir’in (Umutcan Ütebay) eski nişanlısı olarak 8. Bölümden itibaren hikâyede yerini alacak.