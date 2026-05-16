Phuket görüntüleri gündem olmuştu! Sevcan Orhan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la evleniyor

Buca Belediyesi’nde temizlik işçileri, yılbaşı öncesi maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem kararı aldığı sırada Belediye Başkanı Görkem Duman ile tatilde görülen ünlü türkücü Sevcan Orhan'ın fotoğrafları magazin manşetlerine bomba gibi düşmüş uzun süre konuşulmuştu.

Ünlü şarkıcı, "İşçilerin maaş alamadığı dönemde sizin tatile gitmediniz eleştirildi. Rahatsız oldunuz mu?" sorusuna, 'Talihsiz zamanda gittik. Gerçekten benim işim ve tatilimle ilgisi yok. Görkem Bey kendi açıklaması yapar.' diyerek yanıt vermişti.

Sevcan Orhan şimdi de evlilik müjdesi verdi. Ünlü türkücü Buca Belediye Başkanı Görkem Duman evlilik kararı aldıklarını duyurdu.

Orhan; ''Çok mutluyum, her şey yolunda, Eylül'de de düğümüzü düşünüyoruz. Bu pazarda istemeye geliyorlar.'' dedi.