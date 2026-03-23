Şakir Paşa Ailesi'nde parladı! Denise Capezza, Operasyon Alesta dizisinde

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde "Aniesi" karakteri ile dikkat çeken Denise Capezza gelen teklifleri değerlendirdi ve kararını verdi. Oyuncu TRT tabii için çekilecek olan Operasyon Alesta dizisiyle anlaştı.

Şakir Paşa Ailesi dizisinde "Halikasnas Balıkçısı" olarak bilinen yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ilk eşi olan Aniesi canlandıran Denise Capezza son dönemin beğenilen isimleri arasında yer alıyor. Şakir Paşa Ailesi'nden sonra pek çok teklif alan oyuncu kararını verdi.

Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteğiyle TRT tabii için çekilecek olan Üs Yapım imzalı “Operasyon Alesta” dizisine Denise Capezza da dahil oldu.

“ISABELLE MOREAU” ROLÜNÜ OYNAYACAK

Birsen Altuntaş'n haberine göre; Denise Capezza dizide “Isabelle Moreau” rolüne hayat verecek.

Onur Böber’in yazdığı, Yunus Ozan Korkut’un yöneteceği dizide Deniz Kurmay Albay Levent Yıldırım’ı Cem Bender, SAT komandosu Arda Boran’ı Onur Seyit Yaran ve TRT World’ün kıdemli muhabiri Nehir Bozdoğan’ı Meltem Akçöl oynayacak.

