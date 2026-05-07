Barış Murat Yağcı, Yunan yarışmacı Ariadni'ye aşkını ilan etti

Survivor'da aşk bacayı sardı; bu sefer de Barış Murat Yağcı Yunan yarışmacıya abayı yaktı.

Survivor 2026’da Türk – Yunan karşılaşmalarının ikinci etabında Barış Murat Yağcı, Ariadni’ye duygularını itiraf etti ve ikili arasında samimi anlar yaşandı.

Barış Murat Yağcı, Ariadni'ye duygularını anlatan bir mektup verdi. Barış Murat Yağcı’nın oyun sırasında ise Ariadni’ye attığı kalpler ise dikkatlerden kaçmadı.

Ariadni, oyun sonrasında Barış Murat Yağcı'ya sarılarak karşılık vermesi de ortamı daha da hareketlendirdi.

Survivor 2026 Türk Yunan yarışmasının ilk etabında Barış Murat Yağcı’nın Yunan yarışmacı Ariadni’e olan ilgisi ve bakışları dikkat çekmişti. Ariadni’nin Yunan kanalında Barış Murat Yağcı’nın kendisini beğendiğini ve ona yaklaşmakta çekindiğini ifade eden açıklamalarda bulunmuştu.