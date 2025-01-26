Şarkıcı Lizzo, kilo verme hedefine ulaştı vücudunu sergiledi: 'Aklına koyduğun her şeyi başarabilirsin'

Ünlü şarkıcı Lizzo, kilo verme yolculuğunda önemli bir kilometre taşına ulaştığını duyurdu. 36 yaşındaki şarkıcı, BMI (vücut kitle endeksi) ölçeğinde 10 puan kaybettiğini ve toplam vücut yağ oranında %16'lık bir azalma sağladığını açıkladı.

Lizzo, bu önemli başarıyı sosyal medya hesabında paylaştığı bir Instagram gönderisiyle kutladı. Gönderisinde, spor kıyafetleriyle aynanın karşısında poz verdiği bir fotoğraf yer alıyordu.

Lizzo "Başardım. Bugün tartıya çıktığımda, kilo verme hedefime ulaştım. 2014’ten beri bu sayıyı görmemiştim" diyerek başladığı paylaşımında, "Bu, kafanıza koyduğunuz her şeyi başarabileceğinizin bir hatırlatıcısı olsun. Yeni hedefler zamanı!" ifadelerini kullandı.



Lizzo daha önceki açıklamalarında zorbalığa maruz kaldığını ifade ederek “İnsanların benim için söyleyebileceği en kötü şeyin 'şişman' olduğunu düşünüyorum. Bu en büyük özgüvensizlik nedeni. ‘Bir pop yıldızı nasıl şişman olmaya cüret eder?’ diyorlar” demişti.