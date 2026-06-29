Seda Bakan aile dizilimi yaptırdı: "Mezarlığı yaptırırsanız..."

Fatih Altaylı'ya katılan Seda Bakan yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Zeytin Ağacı dizisinde rol alan Seda Bakan dizinin senaryosunu anlayabilmek için danışmandan aile dizilimi aldırdığını açıkladı.

"Çok enteresan, mesela ben hep annemle hayatımda sorun yaşarım. Aile diziliminde babamla ilgili bir şey çıktı. Çok şaşırdım mesela nasıl annem çıkmaz da babam çıkar? Yani ben mesela babama aşığım. Çok seviyorum. Her kız çocuğunun babasına hayranlığı gibi" diyen Seda Bakan şu açıklamayı yaptı:

"MEZARIN ÜSTÜNE BASARAK GEÇİYORLAR"

"Babamın yardıma ihtiyacı olduğunu anlayarak bana mesela orada çok garip bir şey söyledi Sabri Bey. Dedi ki; babamın annesiyle babasıyla ilgili bir problemi varmış. bana dedi ki, 'Senin babamın babası ve annesinin mezarın üstüne basarak geçiyorlar herhalde. Bunun mezarlığını yaptırırsan baban rahatlayacak' dedi."

Bu anlarda Fatih Altaylı şaşırarak "Allah Allah" dedi. Seda Bakan ise "Ben buna kafayı taktım babama sordum. Biz mezarı yaptırmaya karar verdik, mezarın ayak ucuna su testisi yaptırdık. Ve sonra bazı şeylerin değiştiğini gördük" dedi.