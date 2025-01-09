Sefo ve Reynmen dostluğu bitti, davalık oldular! "Bu mafyavari gelirlere çökme tavrına..."

Ünlü rapçi Sefo, 2021 yılında birlikte düet yaptığı Reynmen ile davalık oldu. Şarkılarının gelirini alamadığını belirten Sefo, sosyal medya hesabı üzerinden yaşanan süreci takipçileriyle paylaştı.

Sefo, dostluklarının bu noktaya gelmesinden üzgün olduğunu belirterek, "Dostluğun sonucu bu oldu" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 2,5 yıl boyunca Bonita şarkısının gelirlerinden ödeme alamadığını belirten Sefo, hukuki yola başvurduğunu duyurdu.

"DOSTLUĞUMUN SONUCU BU OLDU"

2021'de birlikte düet yapan ikili arasındaki ilişki o dönemden itibaren bozuldu. Sefo, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla şarkının haklarını alamadığını ve bu durumdan oldukça üzüldüğünü söyledi.

Sefo, "İş buralara geldiği için üzgünüm. Böyle planlamamıştık, böyle konuşmamıştık ama böyle oldu. Hiçbir zaman art niyetle yaklaşmadığım dostluğumun sonucu bu oldu. Yaklaşık 2.5 senedir kendi yazdığım, söylediğim, klibini bile kendi cebimden çektiğim şarkının gelirlerinden ödeme alamıyorum" şeklinde sitem dolu sözler sarf etti.

Sefo, şarkı gelirlerinden alacağı paranın miktarının kendisi için önemli olmadığını belirtti, ancak mafyavari bir gelir tavrına karşı duracağını vurguladı: "Yeri gelince haktan, hukuktan bahsederler ama en güzel onlar yerler. 3 ya da 5 ne kadar bilmiyorum. Parası da umrumda değil. Bu mafyavari gelirlere çökme tavrına karşılık elimden hukuksal olarak ne gelirse yapacağım."

Sefo, Instagram paylaşımında aynı zamanda Reynmen’e gönderdiği ihtarnameyi de takipçileriyle paylaştı.