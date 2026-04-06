Selçuk Yöntem Kurtlar Vadisi'nden neden ayrıldı? "Polis yok!"

Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın akıl hocası Aslan Akbey'e hayat veren Selçuk Yöntem katıldığı programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Yöntem diziden neden ayrıldığını ilk defa bu kadar net anlattı.

Selçuk Yöntem Kurtlar Vadisi'nden neden ayrıldı? "Polis yok!"

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Aslan Akbey karakteriyle hafızalara kazınan Selçuk Yöntem, Özlem Gürses'e konuk oldu. Programda Kurtlar Vadisi'ne dair de konuşan Yöntem "Pişman mısınız?" sorusuna da yanıt verdi.

Selçuk Yöntem Kurtlar Vadisi nden neden ayrıldı? "Polis yok!" 1

Yöntem, dizinin güçlü bir hikâye kurduğunu ancak suç unsurlarının işleniş biçiminin kendisini rahatsız ettiğini ifade ederek "Böyle konular istiyoruz. Ya bir kere bu vurmalı kırmalı... Tamam ben de yaptım ama reaksiyon gösterdim. Ben ayrıldım. Yani hep bunu tekrar ediyorum. Polis yok" dedi.

Selçuk Yöntem Kurtlar Vadisi nden neden ayrıldı? "Polis yok!" 2

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Selçuk Yöntem konuşmasınında devamında şunları söyledi:

"Pişman değilim orada ilk 55 bölümde bir bakış açışını değiştirdik. O zaman da söyledim bir polis yok burada. Suç işleyenin ceza alması lazım. Yeni yetişen gençleri biraz kötü etkiledi. Herkes birbirini öldürüyor bir şey olmuyor."

