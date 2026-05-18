Sydney Sweeney’nin yılanlı sahnesi olay yarattı! “Dizi kontrolden çıktı”

HBO’nun fenomen dizisi Euphoria, yayınlanan son bölümüyle sosyal medyada yeniden gündem oldu. Dizinin altıncı bölümünde Sydney Sweeney’nin canlandırdığı Cassie karakterinin striptiz kulübünde verdiği pozlar ve dev bir pitonla yarı çıplak şekilde kamera karşısına geçtiği sahneler izleyicileri ikiye böldü. Birçok izleyici bölümü “fazla tuhaf” ve “şok etkisi yaratmaya çalışan” sahneler nedeniyle eleştirdi.

“Stand Still And See” adlı bölümde Cassie, OnlyFans kariyerine devam ederken bir yandan da “LA Nights” adlı televizyon dizisi için seçmelere katıldı.

Hollywood yıldızı Sharon Stone’un hayat verdiği yapımcı Patty, Cassie’ye rolü alabilmesi için OnlyFans hesabını kapatması gerektiğini söyledi. Başta teklifi kabul eden Cassie, yaşadığı ikilem sonrası hesabını silme kararı aldı.

Bölümde dikkat çeken sahneler arasında Cassie’nin pembe bikinisiyle striptiz kulübünde fotoğraf çektirmesi ve yalnızca ince bir tanga giyerken dev beyaz bir piton yılanını tutmaya çalışması yer aldı.

Sosyal medya kullanıcıları ise sahneler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı izleyiciler “Bu dizinin konusu artık ne?”, “Çok yorucu olmaya başladı” ve “Yılan sahnesi gerçekten gerekli miydi?” yorumlarında bulundu.

Dizinin son sezonunda artan cesur sahneler ve sıra dışı hikâye örgüsü, izleyiciler arasında tartışma yaratmaya devam ediyor.