Selena Gomez ve Benny Blanco'nun restoran pozu olay oldu! Hayranlar şaşkına döndü

Aşklarını sık sık gözler önünde yaşamalarıyla bilinen Selena Gomez ve Benny Blanco çifti, bu kez paylaştıkları bir fotoğrafla gündem oldu.

33 yaşındaki Selena Gomez, sosyal medya hesabından eşi Benny Blanco ile ilişkilerinden çeşitli karelerin yer aldığı bir fotoğraf serisi yayınladı. Paylaşımdaki en dikkat çeken kare ise kalabalık bir restoranda çekilen görüntü oldu.

Fotoğrafta 38 yaşındaki müzik yapımcısı Benny Blanco'nun, Gomez'in göğüs dekoltesine öpücük kondurduğu görülüyor. Siyah ve derin dekolteli bir üst tercih eden ünlü yıldızın bu karede gülümsemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Paylaşımın altına yorum yapan Blanco, eşine olan sevgisini "Sana her gün biraz daha aşık oluyorum" sözleriyle dile getirdi. Ünlü yapımcı ayrıca, "Kollarında olduğumda zaman duruyor" ifadelerini kullandı.

Ancak söz konusu kare sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu. Bir kullanıcı, "Bunu kalabalık bir ortamda yapmak gerçekten çılgınlık" yorumunu yaparken, bir başka takipçi ise esprili bir şekilde "O onun göğsünü öpüyor, Selena da onun ayaklarını öpüyor. Pek adil bir takas değil" dedi.

Çift daha önce de benzer bir olayla gündeme gelmişti. Selena Gomez, bu yılın başlarında Benny Blanco'nun sunduğu podcast programına konuk olmuş ve sohbet sırasında eşinin ayağını öpmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.