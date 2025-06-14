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Şener Şen oyunculuğu bıraktı mı? Usta isimden açıklama ve paylaşım

Usta oyuncu Şener Şen’in oyunculuğu bıraktığına dair çıkan iddialar hayranlarını üzdü. Ancak Şener Şen son açıklamasıyla, oyunculuğu tamamen bırakmadığının mesajını verdi.

Şener Şen oyunculuğu bıraktı mı? Usta isimden açıklama ve paylaşım
Kubra Akalın

Oyunculuğu bıraktığı iddialarıyla hayranlarını üzen Şener Şen, yaptığı son açıklama ve paylaşımla dikkat çekti. Şener Şen sosyal medya hesabını uzun süre sonra ilk kez kullandı. Şener Şen, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Zengin Mutfağı' oyununun ardından evine girerken görüntülenmişti. Şener Şen burada yaptığı açıklama sonrası oyunculuğu bıraktığına dair iddialarla gündeme geldi.

Oyunun son kez sahnelendiği gece, Şener Şen'e, "Sahneleri artık bıraktınız mı, yeni bir oyun ya da sinema projesi olacak mı?" sorusu yöneltildi. Kısa ve net bir yanıt veren Şener Şen; "Hayır, bitti" ifadelerini kullanmıştı.

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'Zengin Mutfağı' ile 40 yıl sonra ilk kez bir tiyatro oyunu için sahneye çıkan Şener Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile oyunculuğu bırakmadığının mesajını verdi.

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"YENİ PROJELERDE GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE..."

Şen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda; "Zengin Mutfağı oyunumuz yaklaşık 7 yıldan sonra sona erdi. Başta seyircilerimiz olmak üzere birlikte çalıştığımız, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarım Onay Kaya, Gizem Ergün, Kutay Sandıkçı, U. Arda Başkan’ın oyunun başarısında büyük katkıları oldu. Birlikte çok güzel anılar biriktirdik... Şimdi uzunca bir tatil zamanı… Yeni projelerde buluşmak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

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Şener Şen
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