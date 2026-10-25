Seray Sever Necati Şaşmaz'ın sesiyle dalga geçti! "Kurtlar Vadisi patlardı"

Gel Konuşalım programında yorumcu olarak ekrana dönen Seray Sever, yıllar önce rol aldığı Kurtlar Vadisi'ne dair yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

Yayınlandığı döneme damga vuran, reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'ın sesiyle dalga geçen Sever ilginç bir yorumda bulundu.

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Hakan Hatipoğlu, Necati Şaşmaz’ın normal sesiyle dizide kullanılan ses arasındaki farka dikkat çekti.

Hatipoğlu’nun ardından söz alan Seray Sever, ünlü oyuncunun kendi sesiyle rol alması durumunda dizide aynı etkiyi veremeyeceğini savunarak “Kendi sesini koyduğun zaman dizi patlardı yani. Necati Şaşmaz kendi sesiyle oynasaydı Kurtlar Vadisi patlardı” ifadelerini kullandı.

Seray Sever’in bu açıklamaları sonrası sosyal medya kullanıcılarında da yorum gecikmedi. Polat fanları Seray Sever'e "Yıllar sonra konuşacak konun mu yok?", "Ne alaka bu yorum" gibi eleştirilerde bulundu.