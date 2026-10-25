MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Seray Sever Necati Şaşmaz'ın sesiyle dalga geçti! "Kurtlar Vadisi patlardı"

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz’ın rol arkadaşı Seray Sever yıllar sonra yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Seray Sever yorumcu olduğu yayında Necati Şaşmaz'ın sesiyle dalga geçti.

Seray Sever Necati Şaşmaz'ın sesiyle dalga geçti! "Kurtlar Vadisi patlardı"

Gel Konuşalım programında yorumcu olarak ekrana dönen Seray Sever, yıllar önce rol aldığı Kurtlar Vadisi'ne dair yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

Yayınlandığı döneme damga vuran, reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'ın sesiyle dalga geçen Sever ilginç bir yorumda bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı! Necati Şaşmaz hakkında bomba sözler Yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı! Necati Şaşmaz hakkında bomba sözler

Hakan Hatipoğlu, Necati Şaşmaz’ın normal sesiyle dizide kullanılan ses arasındaki farka dikkat çekti.

Seray Sever Necati Şaşmaz ın sesiyle dalga geçti! "Kurtlar Vadisi patlardı" 1

Hatipoğlu’nun ardından söz alan Seray Sever, ünlü oyuncunun kendi sesiyle rol alması durumunda dizide aynı etkiyi veremeyeceğini savunarak “Kendi sesini koyduğun zaman dizi patlardı yani. Necati Şaşmaz kendi sesiyle oynasaydı Kurtlar Vadisi patlardı” ifadelerini kullandı.

Seray Sever Necati Şaşmaz ın sesiyle dalga geçti! "Kurtlar Vadisi patlardı" 2

Seray Sever’in bu açıklamaları sonrası sosyal medya kullanıcılarında da yorum gecikmedi. Polat fanları Seray Sever'e "Yıllar sonra konuşacak konun mu yok?", "Ne alaka bu yorum" gibi eleştirilerde bulundu.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Behzat Ç.'deki o gönderme kızdırdı! Konuşulan yanıtBehzat Ç.'deki o gönderme kızdırdı! Konuşulan yanıt
Acun Ilıcalı'dan Hakan Ural'a samimi itiraf: "Gemiyi yaktım"Acun Ilıcalı'dan Hakan Ural'a samimi itiraf: "Gemiyi yaktım"

Anahtar Kelimeler:
Necati Şaşmaz Seray Sever
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Cehennem Melekleri suç örgütü lideri Necati Arabacı hakkında karar

Cehennem Melekleri suç örgütü lideri Necati Arabacı hakkında karar

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

Kam davulu sahnesi olay olmuştu! X hesabı askıya alındı

Kam davulu sahnesi olay olmuştu! X hesabı askıya alındı

Fon soruşturması açıklaması! 'Maalesef' diyerek 6 kamu kurumunu işaret etti

Fon soruşturması açıklaması! 'Maalesef' diyerek 6 kamu kurumunu işaret etti

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.