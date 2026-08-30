Kurtlar Vadisi'nin Derya'sı Seray Sever'den yıllar sonra Necati Şaşmaz yorumu! "Perişan oluyorduk"

Kurtlar Vadisi'nde Derya karakterine hayat veren Seray Sever bir süredir ekrandan uzak. Bodrum'da kızlarıyla sakin bir hayat süren Sever, Günaydın'dan Yasemin Durna'nın konuğu oldu. Seray Sever, daha önce Kurtlar Vadisi dizisinde birlikte rol aldığı Necati Şaşmaz hakkında konuştu.

"BAŞKA SIKINTILAR OLDU"

Yıllar önce Kurtlar Vadisi'nde 'Derya' rolünü oynayan Sever, "O benim hayalimdeki bir roldü ve eksik kaldı" diyerek şunları söyledi:

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"Ekipte bazı aksilikler vardı. Zaten öyle bir şey oldu ki ilk ben, sonra Oktay (Kaynarca), sonra zaten yapımcı yok edildi. Orada başka sıkıntılar oldu. Dolayısıyla o bende karakter rol olarak soğuk, sert ama içinde duygusal ve eksiklikleri olan bir mafya kadınıydı. O, bende eksik kalmış bir rol. Öyle bir rol oynamak çok isterdim."

Diziye dair konuşan Sever Necati Şaşmaz hakkında da sözünü sakınmadı. Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'a dair Seray Sever, "Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi döneminde oyuncu değildi. Bir silah çekme sahnesinin tam 8 saat sürdüğünü bilirim. Sette perişan oluyorduk" dedi.