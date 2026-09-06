Cinsiyet değiştirmişti! Ahmet Melih Yılmaz o paylaşımları yüzünden tutuklandı

MYNET DETAY- Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce sosyal medya üzerinden ‘Müstehcenlik’ suçunu işleyen kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 5 ilde 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

TUĞBA EKİNCİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait sanal medya hesaplarında yapılan incelemelerde; cinsel içerikli paylaşımlarda bulundukları, çeşitli sanal medya platformlarında hesaplar oluşturarak para karşılığında özel üyelik sistemi üzerinden müstehcen görüntüler paylaştıkları tespit edildi.

CİNSİYET DEĞİŞTİRMİŞTİ

Gözaltına alınan ve tutuklanan isimler arasında dikkat çeken biri daha vardı. Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz da gözaltına alındı.



Cinsiyet değişimi sonrası geçinmek için farklı şeyler yaptığını zaman zaman ifade eden Yılmaz sosyal medyada da müstehcen paylaşımlarda bulunuyordu.

BU SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Cinsiyet değişimi sonrası zor günler yaşayan ve adını Meli Bendeli olarak değiştiren isim “Para kazanacağım alan kalmadığı için 2 yıldır eskortluk yapıyorum" demişti.