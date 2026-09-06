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Cinsiyet değiştirmişti! Ahmet Melih Yılmaz o paylaşımları yüzünden tutuklandı

Sosyal medya üzerinden para karşılığı özel üyelik sistemiyle müstehcen içerik paylaştıkları iddia edilen isimler arasında cinsiyet değiştiren Çukur oyuncusu Ahmet Melih Yılmaz da var. Tuğba Ekinci'den sonra Ahmet Melih Yılmaz da tutuklandı.

Cinsiyet değiştirmişti! Ahmet Melih Yılmaz o paylaşımları yüzünden tutuklandı

MYNET DETAY- Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce sosyal medya üzerinden ‘Müstehcenlik’ suçunu işleyen kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 5 ilde 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

TUĞBA EKİNCİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait sanal medya hesaplarında yapılan incelemelerde; cinsel içerikli paylaşımlarda bulundukları, çeşitli sanal medya platformlarında hesaplar oluşturarak para karşılığında özel üyelik sistemi üzerinden müstehcen görüntüler paylaştıkları tespit edildi.

Cinsiyet değiştirmişti! Ahmet Melih Yılmaz o paylaşımları yüzünden tutuklandı 1

CİNSİYET DEĞİŞTİRMİŞTİ

Gözaltına alınan ve tutuklanan isimler arasında dikkat çeken biri daha vardı. Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz da gözaltına alındı.
Cinsiyet değiştirmişti! Ahmet Melih Yılmaz o paylaşımları yüzünden tutuklandı 2

Cinsiyet değişimi sonrası geçinmek için farklı şeyler yaptığını zaman zaman ifade eden Yılmaz sosyal medyada da müstehcen paylaşımlarda bulunuyordu.

Cinsiyet değiştirmişti! Ahmet Melih Yılmaz o paylaşımları yüzünden tutuklandı 3

BU SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Cinsiyet değişimi sonrası zor günler yaşayan ve adını Meli Bendeli olarak değiştiren isim “Para kazanacağım alan kalmadığı için 2 yıldır eskortluk yapıyorum" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Melih Yılmaz
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