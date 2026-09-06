Serhat Kılıç'ın ölümü sonrası Şoray Uzun soluğu Adli Tıp önünde aldı!

Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç İstanbul'daki evinde kız arkadaşı tarafından ölü bulundu. 51 yaşındaki Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Oyuncunun cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Seksenler dizisinde Serhat Kılıç ile uzun yıllar birlikte rol alan Şoray Uzun önce şu paylaşımı yaptı:

"Ömrümüzün on yılını beraber geçirdik. Güldük, ağladık, kavga ettik, barıştık, sabahladık, uzun uzun dertleştik, uzun uzun sustuk. Şarkılar söyledik. Tabi sen çok daha güzel söyledin. Ben karşılıklı oynarken bazen seni seyrederken repliğimi unuttum. Huzur içinde uyu."

Ardından ise soluğu hemen Adli Tıp'ta aldı. Şoray Uzun burada zaman zaman açıklama yaparken konuşmakta zorlandı.



"BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR"

Uzun açıklamasında "Otopsi işlemi bitmiş, ailesi Ankara'da sabah gelip buradan alacak. Çok üzgünüz... Evine yetişemedim, bu saatte yapacak bir şey de yok ama vedalaşmak için geldim" dedi.



Şoray Uzun ayrıca çıkan haberlere dair de "Bilgi kirliliği var, bu bilgileri paylaşmak, Serhat’ın ailesine de hatırasına da saygısızlık olur. Varsayımları gerçek gibi sunmak hiçbir etik değerle bağdaşmıyor. Tahminlerle ilgili yorumları bu kadar hoyratça paylaşmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.