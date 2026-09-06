MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Serhat Kılıç'ın ölümü sonrası Şoray Uzun soluğu Adli Tıp önünde aldı!

Seksenler dizisinde yıllarca birlikte rol aldığı arkadaşı Serhat Kılıç'ın ölümü sonrası soluğu Adli Tıp önünde alan Şoray Uzun konuşmakta zorlandı. Uzun çıkan bazı haberler için de “Bu bilgileri paylaşmak, Serhat’ın ailesine de hatırasına da saygısızlık olur. Varsayımları gerçek gibi sunmak hiçbir etik değerle bağdaşmıyor" dedi.

Serhat Kılıç'ın ölümü sonrası Şoray Uzun soluğu Adli Tıp önünde aldı!

Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç İstanbul'daki evinde kız arkadaşı tarafından ölü bulundu. 51 yaşındaki Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Oyuncunun cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Seksenler dizisinde Serhat Kılıç ile uzun yıllar birlikte rol alan Şoray Uzun önce şu paylaşımı yaptı:

"Ömrümüzün on yılını beraber geçirdik. Güldük, ağladık, kavga ettik, barıştık, sabahladık, uzun uzun dertleştik, uzun uzun sustuk. Şarkılar söyledik. Tabi sen çok daha güzel söyledin. Ben karşılıklı oynarken bazen seni seyrederken repliğimi unuttum. Huzur içinde uyu."

Ardından ise soluğu hemen Adli Tıp'ta aldı. Şoray Uzun burada zaman zaman açıklama yaparken konuşmakta zorlandı.
Serhat Kılıç ın ölümü sonrası Şoray Uzun soluğu Adli Tıp önünde aldı! 1

"BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR"

Uzun açıklamasında "Otopsi işlemi bitmiş, ailesi Ankara'da sabah gelip buradan alacak. Çok üzgünüz... Evine yetişemedim, bu saatte yapacak bir şey de yok ama vedalaşmak için geldim" dedi.
Serhat Kılıç ın ölümü sonrası Şoray Uzun soluğu Adli Tıp önünde aldı! 2

Şoray Uzun ayrıca çıkan haberlere dair de "Bilgi kirliliği var, bu bilgileri paylaşmak, Serhat’ın ailesine de hatırasına da saygısızlık olur. Varsayımları gerçek gibi sunmak hiçbir etik değerle bağdaşmıyor. Tahminlerle ilgili yorumları bu kadar hoyratça paylaşmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cinsiyet değiştirmişti! O paylaşımları sonrası tutuklandıCinsiyet değiştirmişti! O paylaşımları sonrası tutuklandı
Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti! Evinden görüntüler dikkat çektiŞüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti! Evinden görüntüler dikkat çekti

Anahtar Kelimeler:
Serhat Kılıç Şoray Uzun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa Çevre Otoyolu tartışmalarına son nokta koyuldu

Bursa Çevre Otoyolu tartışmalarına son nokta koyuldu

Beşiktaş üyeliğini sonlandırdığını hatırlattı! Devlet Bahçeli'den 'Amedspor' çıkışı

Beşiktaş üyeliğini sonlandırdığını hatırlattı! Devlet Bahçeli'den 'Amedspor' çıkışı

Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Vlahovic ile devirdi!

Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Vlahovic ile devirdi!

Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu! Kız arkadaşı hastalığını açıkladı

Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu! Kız arkadaşı hastalığını açıkladı

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.