MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Serhat Kılıç'ın sevgilisinden yürek yakan paylaşım: Beni hasretine mahrum ettin

Serhat Mustafa Kılıç'ın ani ölümünün ardından sevgilisi Özlem Esmergül'den yürek burkan bir veda geldi. Ünlü oyuncunun ardından yaptığı duygusal paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Serhat Kılıç'ın sevgilisinden yürek yakan paylaşım: Beni hasretine mahrum ettin

Oyuncu Serhat Kılıç'ın cansız bedeni sevgilisi Özlem Esmergül tarafından bulundu.

Perşembe gününden itibaren Kılıç'tan haber alamadığı için eve giren ve cansız bedeniyle karşılaşan sevgilisi Özlem Esmergül büyük bir şok yaşadı. Yaşadığı büyük şoku atlatamayan ve ayakta durmakta güçlük çeken Esmergül ifade için karakola giderken görüntülenmişti.

Ölüm haberinden saatler sonra Özlem Esmergül sosyal medya hesabından yürek yakan bir paylaşım yaptı.

Serhat Kılıç'ın sevgilisi paylaşımında şunları yazdı:
Serhat Kılıç ın sevgilisinden yürek yakan paylaşım: Beni hasretine mahrum ettin 1

"Dünyaya bir daha gelirsek eğer yine seni bulacağım, yine sana âşık olacağım, yalnız seni seveceğim... Gözümün nuru, başımın tacı, içimin yarası, yoldaşım, sırdaşım, hayatımın en büyük aşkı, sevdiğim, ömrüm... Ben hayatımda hiç böyle sevilmedim, hiç böyle sevmedim. Beni hasretine mahkûm ettin..”

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Müstehcenlik soruşturmasında tutuklanan Tuğba Ekinci ve Ahmet Yılmaz'ın ifadeleri ortaya çıktıMüstehcenlik soruşturmasında tutuklanan Tuğba Ekinci ve Ahmet Yılmaz'ın ifadeleri ortaya çıktı
Alp Navruz'dan Oscar'lı yıldızla olay yaratan poz! Alp Navruz'dan Oscar'lı yıldızla olay yaratan poz!

Anahtar Kelimeler:
Serhat Kılıç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli'de restoranda kanlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı

Denizli'de restoranda kanlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı

Hakan Fidan sürprizi! Kaldırımda yürürken denk geldi

Hakan Fidan sürprizi! Kaldırımda yürürken denk geldi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal için istifa iddiası! Derbi sonrası ortalık alev alev

Fenerbahçe'de İsmail Kartal için istifa iddiası! Derbi sonrası ortalık alev alev

Evinde ölü bulunmuştu! İlk inceleme sonucu dikkat çekti

Evinde ölü bulunmuştu! İlk inceleme sonucu dikkat çekti

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

Milyonlarca emekli merakla bekliyor! Zam netleşiyor: 4 farklı senaryo

Milyonlarca emekli merakla bekliyor! Zam netleşiyor: 4 farklı senaryo

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.