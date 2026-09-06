Serhat Kılıç'ın sevgilisinden yürek yakan paylaşım: Beni hasretine mahrum ettin

Oyuncu Serhat Kılıç'ın cansız bedeni sevgilisi Özlem Esmergül tarafından bulundu.

Perşembe gününden itibaren Kılıç'tan haber alamadığı için eve giren ve cansız bedeniyle karşılaşan sevgilisi Özlem Esmergül büyük bir şok yaşadı. Yaşadığı büyük şoku atlatamayan ve ayakta durmakta güçlük çeken Esmergül ifade için karakola giderken görüntülenmişti.

Ölüm haberinden saatler sonra Özlem Esmergül sosyal medya hesabından yürek yakan bir paylaşım yaptı.

Serhat Kılıç'ın sevgilisi paylaşımında şunları yazdı:



"Dünyaya bir daha gelirsek eğer yine seni bulacağım, yine sana âşık olacağım, yalnız seni seveceğim... Gözümün nuru, başımın tacı, içimin yarası, yoldaşım, sırdaşım, hayatımın en büyük aşkı, sevdiğim, ömrüm... Ben hayatımda hiç böyle sevilmedim, hiç böyle sevmedim. Beni hasretine mahkûm ettin..”