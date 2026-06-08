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Sertab Erener Bodrum'a yerleşti! Lüks evi dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Sertab Erener pandemi döneminde yerleştiği Bodrum'da doğa ile iç içe yaşıyor. Erener'in yeni paylaşımında lüks evinden detaylar dikkat çekti.

Sertab Erener Bodrum'a yerleşti! Lüks evi dikkat çekti

Koronavirüs pandemisinde Bodrum'a yerleştiğini açıklayan ve işleri nedeniyle genellikle İstanbul'a gelen Sertab Erener, günlük yaşantısından renkli kesitler paylaştı.

Eşi Emre Kula ile barbekü yaptıkları anları da paylaşan şarkıcı, fotoğraflara "Son günlerden..." notunu düştü.

Sertab Erener Bodrum a yerleşti! Lüks evi dikkat çekti 1

Bir yandan müzikle ilgili çalışmalarına devam eden Erener, egzersiz yapmayı da ihmal etmiyor. Şarkıcı evinin bir kısmını spor alanına çevirdi.

Sertab Erener Bodrum a yerleşti! Lüks evi dikkat çekti 2

Sertab Erener, evinin bahçesinden görüntüleri de takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü şarkıcı, yayımladığı fotoğraflarda köpeklerine de yer verdi.

Sertab Erener Bodrum a yerleşti! Lüks evi dikkat çekti 3

Şarkıcı doğanın içinde yaşarken evini de ince detaylarla şekillendirdi. Lüks detaylara sahip ev sosyal medyada beğeni topladı.

Sertab Erener Bodrum a yerleşti! Lüks evi dikkat çekti 4

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Sertab Erener
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