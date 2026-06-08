Sertab Erener Bodrum'a yerleşti! Lüks evi dikkat çekti

Koronavirüs pandemisinde Bodrum'a yerleştiğini açıklayan ve işleri nedeniyle genellikle İstanbul'a gelen Sertab Erener, günlük yaşantısından renkli kesitler paylaştı.

Eşi Emre Kula ile barbekü yaptıkları anları da paylaşan şarkıcı, fotoğraflara "Son günlerden..." notunu düştü.

Bir yandan müzikle ilgili çalışmalarına devam eden Erener, egzersiz yapmayı da ihmal etmiyor. Şarkıcı evinin bir kısmını spor alanına çevirdi.

Sertab Erener, evinin bahçesinden görüntüleri de takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü şarkıcı, yayımladığı fotoğraflarda köpeklerine de yer verdi.

Şarkıcı doğanın içinde yaşarken evini de ince detaylarla şekillendirdi. Lüks detaylara sahip ev sosyal medyada beğeni topladı.