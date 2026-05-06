Sevdiğim Sensin 12. bölüm saat kaçta? Yeni fotoğraflar geldi

“Sevdiğim Sensin 12. bölüm saat kaçta?” sorusu dizinin takipçileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Yeni bölüm öncesi paylaşılan fotoğraflar heyecanı artırırken, yayın saati ve bölüm detayları merak konusu oldu. İşte Sevdiğim Sensin yeni bölümüne dair tüm bilgiler…

SEVDİĞİM SENSİN 12. BÖLÜM ÖZETİ

Erkan her ne kadar aşk itirafı yapsa da Dicle paramparçadır. Onu öfkesinden kurtaran şey, kuzusunun hayatta olduğunu öğrenmesi olur. Fakat bu her şeyi çözmez. Dicle, boşanma konusunda kararlıdır.

Bunu fark eden Burçin, taktik değiştirir. Dicle’nin yanındaymış gibi görünür. Dicle için artık mesele sadece hayatta kalmak değil, kendi hayatını yaşamaktır. Burçin, hukuki süreçte yanında olur fakat boşanmanın zor olacağını öğrenir. Dicle’nin elinde büyük bir koz olmalıdır.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Erkan'ın ise söyledikleriyle hissettikleri arasındaki mesafe, onu hiç olmadığı kadar sıkıştırır. Sadece kaybetme ihtimalinden korkmaz; Dicle’yle arasına giren herkesi karşısına almaya hazır olduğu gibi, Dicle’yi kararından vazgeçirmek için de çabalar. Sonunda ise bir karar verir.

Aldur hanesinde ise Dicle’ye yaptıkları yüzünden herkesten tepki gören İnci, okları üzerinden çekmek için başka bir oyun kurar. Bu oyunun ardından Esat iyice zor durumda kalır.

Ferman ise kontrolü kaybetmeye hiç alışık değildir. Dicle’nin kendi yolunu seçmesi, onun planlarını bozacak tek şeydir. Nilüfer tarafında ise işler daha da karışıktır. Güven, öfke ve aşk arasında sıkışmış durumdadır. Civan’a olan hisleriyle yüzleşmek yerine onu cezalandırmayı seçer.

Burçin’in, Dicle’nin boşanma yolculuğunda yaptığı sinsi plan, tam da Erkan ve Dicle’nin kendilerine yol çizdiği umutlu anlara denk gelir. Bu anı bozan tek kişi Burçin de değildir üstelik. Beklenmeyen biri de büyük bir itirafın eşiğine gelerek bu anı bozmaya niyetlidir.

Sevdiğim Sensin dizisi Perşembe saat 20.00'de Star TV'de.