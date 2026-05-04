Sevdiğim Sensin 12. bölüm 2. fragmanı geldi: 'Kuzu' sitemi

Perşembe günlerinin fenomen dizisi Sevdiğim Sensin'in 12. bölümünden yeni fragman geldi. Ay Yapım imzalı, Sevdiğim Sensin’in yeni bölümünde ortam yine gerildi.

Dizinin yayınlanan tanıtımında; kuzusuna kavuşan Dicle ile Erkan, Kız Kulesi’ni geziyor. Bu özel anda Dicle, Erkan’a boşanmak istediğini dile getiriyor.Civan’ın, Dicle’nin ağabeyi olduğunu öğrenen Nilüfer, bu gerçeğe rağmen istifasını kabul etmiyor.Erkan ile Fikret karşı karşıya gelirken; Tahir’in, Feride’ye zarar verenlerin izini bulduğunu söylemesi merak konusu oluyor.

Aldurların, Burçin ve ailesi ile buluştuğu yemekte İnci’nin; Esat ve Fatoş’un geçmişteki ilişkilerini ifşa etmesiyle adeta kıyamet kopuyor.

"İYİ Kİ KURTARMIŞIM SENİ"

Tanıtımın final sahnesinde ise; boşanmakta kararlı olan Dicle’nin “o zaman dersin iyi ki kurtarmışım seni diye” sözleri üzerine Erkan’ın büyük bir içtenlikle verdiği “iyi ki kurtarmışım seni Dicle, iyi ki !” cevabı, yeni bölümde yaşanacak sürpriz gelişmelerin sinyalini veriyor...



Ancak fragmanda Dicle'nin Kız Kulesi'ne gelmesi seyirciyi sitem ettirdi. Seyirci "Kuzuyla şehir dolaşıyor", "Bu kuzu işi saçmaladı", "Kuzu ne ya" yorumlarında bulundu.