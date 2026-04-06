Sevdiğim Sensin 9. bölüm fragmanı izle! Seyirciden sitem

Ay Yapım imzalı, başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin’in merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtımı izleyiciyle buluştu.

Sevdiğim Sensin 9. bölüm fragmanında Ferman’ın, sözleri sonrası Dicle’nin dünyası başına yıkılıyor.

Sarsılan Dicle’yi, Erkan “Sen çocuktun, sadece ablanı korumak istedin” sözleriyle teselli etmeye çalışıyor.

Civan, Zehra’dan; Feride’nin geçmişi hakkında öğrendikleriyle şok yaşarken; Erkan, Tahir’den, Ferman’ı hapisten çıkaran kişiyi bulmasını istiyor.

Tanıtımın finalinde ise Feride’nin kolundaki izi Civan’dan sonra Dicle’nin de görmesi yeni bölüme dair heyecanı yükseltiyor.

SEYİRCİDEN TATLI SİTEM

Öte yandan fragmanda Dicle'nin yine acı çekmesi ve kederi seyirciyi üzdü. Seyirciler senaristlere seslenerek "Dicle'yi artık üzmeyin", Dicle yeteri kadar üzüldü artık yeter", "Dicle'yi artık güldürün" yorumlarında bulundu.