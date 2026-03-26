Sevdiğim Sensin bu akşam var mı? Sevdiğim Sensin 7. bölüm fragmanına 'boşanma' damga vurdu

Sevdiğim Sensin dizisi son günlerde oldukça popüler. Haftalık reytinglerde de kendine ilk beşte yer bulan dizinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek mi? Bayram molası vermeyen Sevdiğim Sensin yeni bölüm 26 Mart Perşembe akşamı yayınlanacak.

Sevdiğim Sensin 7. bölüm 2. fragmana boşanma gündemi damga vurdu. Erkan ve Dicle boşanacak mı merak edilirken seyirci de dizinin her bölümünün çok iyi gittiğini yorumlara yazdı.

Ayrıca seyirciler "Haftada 2 kez olsa keşke", "Çok keyifli olmaya başladı dizi" yorumlarında bulundu.

SEVDİĞİM SENSİN 7. BÖLÜM FRAGMANI

Sevdiğim Sensin'de kazanın ardından Aldur ailesi hastanede büyük bir krizle karşı karşıya kalır. Dicle kazadan hafif sıyrıklarla kurtulmuştur, ancak Burçin’in durumu belirsizliğini korumaktadır. Kazanın arkasındaki ismin Ferman olduğunun ortaya çıkmasıyla gerilim giderek tırmanır. Ailedeki herkes Dicle’yi suçlarken, Dicle de kendini sorumlu hissetmektedir. Buna rağmen tek dileği, Burçin’in hayatta kalmasıdır.

Dicle, yaşananların ardından kendini toparlamaya çalışırken Aldur Yaşam Merkezi’nde kalmaya karar verir. Erkan ise bir yandan hastanedeki süreci yönetirken, diğer yandan Dicle’nin güvenliğini sağlamak için çeşitli önlemler alır. Kaçacak yeri kalmayan Ferman ise saklanmak için gizlice Aldur Köşkü’ne sızar. Civan dışında kimsenin bu durumdan haberi yoktur. Bu gelişme, Dicle için tehdidi daha da büyütür.

Burçin’in hayata tutunmasıyla birlikte dengeler yeniden değişir. Dicle ve Erkan’ı yalnız bırakmamak için iyileşme sürecini köşkte geçirmeye karar veren Burçin, köşke yerleşir. Dicle’nin Burçin’e bakmak zorunda kalması, aralarındaki gerilimi daha da derinleştirir.

Bir hafta boyunca herkes yaklaşan boşanma gününe hazırlanırken, Erkan’ın duyguları giderek karmaşıklaşır. Dicle ise yaşadığı her şeye karşı bir veda duygusu içindedir. Boşanma davasının görüldüğü gün yaşanan beklenmedik gelişmeler ise herkesi şoke eder.