Sevdiğim Sensin'de Civan ve Nilüfer öpüştü! Sosyal medya yıkıldı

Ay Yapım imzalı, başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin 11. bölüm ekrana geldi. Sevdiğim Sensin son bölümde Dicle ve Erkan kadar konuşulan bir diğer ikili de Nilüfer ve Civan oldu.

Barış Baktaş ve Deniz Işın'ın hayat verdiği Civan ve Nilüfer’in yakınlaşması dizide öne çıktı.

Civan'ın “Ulan Civan heyecanlanma oğlum heyecanlanma. Onun gibi bir çiçek senin gibi bir böceğe bakar mı hiç? Yarabbim sanki bütün bir kainat toplanmış da bir melek yaratalım. Zümrüt yeşili gözleri, bal rengi saçları, yeni ne bileyim süt gibi. Sesi kuş cıvıltısı" dediği anlarda Nilüfer içeri girdi. Romantik anların yaşandığı sahnede Civan ve Nilüfer öpüştü.

Öpüşmenin devamını getirmeyen Civan "Evlenmeden olmaz. Böyle yapamam. Ben size, ben sana sevdalıyım. Ama ancak evlilik...” diyerek Nilüfer'i şaşkına çevirdi.

Sosyal medyada CivNil hastag'i öne çıktı ve öpüşme sahnesine pek çok yorum yapıldı. X'te seyirciler "Civan öpüşmeyi nereden öğrendi", "Muhteşem ikili" yorumları dikkat çekti.