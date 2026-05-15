Sevdiğim Sensin'den ayrıldı: Altı Üstü İstanbul’a dahil oldu

Star TV’nin başrollerini Helin Kandemir ile Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı Ay Yapım imzalı dizinin sezon final tarihi belli oldu. “Sevdiğim Sensin” 4 Haziran Perşembe günü sezon arası verecek.

Reyting rekortmeni Sevdiğim Sensin'de sezon finalinde ayrılıklar yaşanacak. Sevdiğim Sensin'in Burçin’i Elçin Zehra İrem, ekibe veda edecek.

Sevdiğim Sensin'in Burçin’i Elçin Zehra İrem diziden ayrılır ayrılmaz ATV'nin merakla beklenen dizisi Altı Üstü İstanbul’a dahil oldu.

atv'nin, NTC Medya imzalı yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"un cast çalışmaları tamamlandı. Güçlü hikâyesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çeken dizide; Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Cem Söküt ve Sacide Taşaner izleyiciyle buluşuyor.