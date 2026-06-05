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Sevdiğim Sensin son bölüm seyirciyi ikiye böldü! Sezon finali gündemde

Sezon boyunca seyircinin ilgisini çeken Sevdiğim Sensin de sezona ara verdi. Sevdiğim Sensin sezon finali sonrası seyirci ikiye bölündü. Kimi Dicle ve Erkan'ın ilk öpücüğünü unutamazken kimi ise finali çok dramatik buldu.

Sevdiğim Sensin son bölüm seyirciyi ikiye böldü! Sezon finali gündemde

Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı, Star TV'nin sevilen dizisi "Sevdiğim Sensin" sezon finali yaptı. Sevdiğim Sensin son bölüm sosyal medyada konuşuluyor.

Dizinin yeni bölümünde Erkan ve Dicle, hikâyelerinin başladığı noktaya; Dicle’nin köyüne geri dönüyor. Erkan Dicle'ye gerçek bir evlenme teklifi ederken ilk öpücük de gerçekleşiyor. Dicle ilk öpücük anında bayılıyor.

Sevdiğim Sensin son bölüm seyirciyi ikiye böldü! Sezon finali gündemde 1

Öte yandan Feride’nin hafızasını yeniden kazanması için dönülen köye Ferman da geliyor ve olanlar oluyor. Dicle Ferman'ı vuruyor ancak Erkan suçu üstleniyor. Dicle ve Erkan'ın kavuşamadığı sezon finali seyirciyi ikiye böldü.

Sevdiğim Sensin son bölüm seyirciyi ikiye böldü! Sezon finali gündemde 2

Seyircilerin bir kısmı sezon finalini beğenirken Dicle ve Erkan'ın ilk öpücüğünü de çok romantik buldu.

Sevdiğim Sensin son bölüm seyirciyi ikiye böldü! Sezon finali gündemde 3

Ancak bir kısım ise "Bu dramdan bıktık", "Bu kadar ajitasyona gerçekten gerek var mıydı?", "2. sezon yine dramatik mi olacak", "Beni baydı" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Sevdiğim Sensin dizisi
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