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Sevinç Eratalay gözaltına alındı! Paylaşımı gündem oldu

Sanatçı Sevinç Eratalay, sosyal medya hesabından Kızıldere paylaşımı yaptığı gerekçesiyle sabah saatlerinde Antalya'da gözaltına alındı.

Sevinç Eratalay gözaltına alındı! Paylaşımı gündem oldu
Kubra Akalın

Şarkıcı ve besteci Sevinç Eratalay sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Antalya'daki evinde gözaltına alınan Eratalay'ın gözaltına alınma sebebi ise Mahir Çayan paylaşımı olduğu öne sürüldü. Paylaşımda bir kişinin Mahir Çayan portresini taşıdığını gösteren fotoğrafı şarkıcı Kızıldere olaylarının yıl dönümünde paylaştı. alıyordu.

Savcılık kararıyla bu paylaşım nedeniyle "THKP-C propagandası" yaptığı gerekçesiyle Eratalay hakkında gözaltı kararı verildi.

Sanatçı, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

SEVİNÇ ERATALAY KİMDİR?

Şarkıcı ve besteci Sevinç Eratalay 1959 yılında Tefenni, Burdur’da doğdu. 1980 yılında İzmir Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü Piyano ve Şan Bölümü'nden mezun oldu.

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1987 yılında ilk albümünü yaptı. Sesi ve besteleriyle o dönemde çok büyük ilgi topladı. Sayısız yurt dışı ve yurt içi konserler vermeye başladı.

Arif Sağ, Ahmet Koç, Mehmet Gümüş, Onur Akın, Tuncay Akdoğan, Yavuz Bingöl, Ferhat Tunç, Ahmet Kaya, Selda Bağcan, Bandista gibi birçok sanatçıyla çalıştı.

Pek çok usta isimlere beste verdi. Nâzım Hikmet, Enver Gökçe, Ahmet Arif, Gülten Akın, Eren Ali Gül, İnönü Alpat gibi değerli şairlerin, şiirlerini besteledi. Sahnede ozan geleneği olarak kabul edilen bağlaması ile çalıp söyledi. O dönemlerden günümüze, Türkiye'de ozan geleneğini sürdüren sanatçılardan biridir.

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Gözaltı
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