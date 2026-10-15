Sağanak galayı da vurdu! Rıza Kocaoğlu ve Büşra Pekin zor anlar yaşadı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeni ile dereler, rögarlar taştı, yollar göle döndü. İstanbul'da eğitime bir gün ara verilirken aksayan metro seferleri bu sabah normale döndü.

Dün akşam sağanak yüzünden zor anlar yaşayan isimlerden biri de Rıza Kocaoğlu, Büşra Pekin ve Tuana Naz Tiryaki oldu.

Ünlü isimlerin başrollerini paylaştığı Konu Komşu dizisinin galasını sağanak vurdu.

Gala mekanı sular içinde kaldı. Gala esnasında çekilen görüntülerde su baskını gözler önüne serilirken, içeride bulunan kalabalığın tüm yaşananlara rağmen eğlencesine devam ettiği görüldü.