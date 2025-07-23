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Şeyma Subaşı büstiyer giyip başörtü taktı! Tarzına kimse anlam veremedi

Son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla magazin manşetlerinden hiç düşmeyen Şeyma Subaşı bu defa plaj stiliyle dikkat çekti. Beyaz büstiyerinin üzerine başörtü takan Subaşı'nın ilginç tarzına kimse anlam veremedi.

Şeyma Subaşı büstiyer giyip başörtü taktı! Tarzına kimse anlam veremedi
Öznur Yaslı İkier

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı her adımıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Bir süredir Brezilyalı model Marlon Teixeira ile yaşadığı ilişkiyle gündemde olan Subaşı şimdi de plaj stiliyle adından söz ettirdi.

Şeyma Subaşı büstiyer giyip başörtü taktı! Tarzına kimse anlam veremedi 1

Beyaz kısa tayt ve büstiyer giyip başörtüsü takan Şeyma Subaşı'nın ilginç tarzı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Şeyma Subaşı büstiyer giyip başörtü taktı! Tarzına kimse anlam veremedi 2

Subaşı'nın retro beachwear stili kimi takipçileri tarafından beğenilse de bazı kullanıcılar eleştiri yağmuruna tuttu.

Şeyma Subaşı büstiyer giyip başörtü taktı! Tarzına kimse anlam veremedi 3

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'bu nasıl bir tarz?', 'gündeme gelme çabası', 'kapanmış mı?', 'saçma bence', 'bu nerenin tarzı?' gibi yorumlar yapıldı.

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Şeyma Subaşı
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