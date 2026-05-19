Sezin Akbaşoğulları, Kıskanmak final yapınca 3 diziyle anlaşma yaptı

Kıskanmak dizisi final kararı alınca oyuncular da yeni projeleri değerlendirmeye başladı. Sezin Akbaşoğulları, “Kıskanmak” dizisinin ardından bir ana akım, iki de dijital olmak üzere peş peşe 3 diziyle el sıkıştı. B

Akbaşoğulları Star TV’nin Ay Yapım imzalı yeni sezonun merakla beklenen dizisi “Başkalarının Hayatı”nın kilit rollerinden Mediha için el sıkıştı.

MİRAY DANER’Lİ “ALIKARA”NIN PİRAYE’Sİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sezin Akbaşoğulları’nın anlaştığı ikinci dizi Karga Seven Pictures imzalı "Alıkara"… Miray Daner (Işıkl) ile Halit Özgür Sarı’yı (Deniz) buluşturan dizi Tod Studios’ta yayınlanacak. Sezin Akbaşoğulları, dizide Miray Daner’in hayat vereceği psikolog Işık’ın annesi Piraye’yi canlandıracak.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

DİKEY DİZİ “SESSİZ KAT”TA OYNAYACAK

Başarılı oyuncunun üçüncü projesi ise bir dikey dizi… Mood Production’ın imza atacağı Tivubu Go Platformu’nda yayınlanacak olan dikey dizi “Sessiz Kat”ta Sezin Akbaşoğulları, Zeynep Çamcı, Özgür Cem Tuğluk ve Murat Serezli’yle beraber kamera karşısına geçecek.