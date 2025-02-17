Shakira Peru'da hastaneye kaldırıldı! Konseri iptal oldu

Shakira, konser için bulunduğu Peru'da mide rahatsızlığı geçirdi. Shakira'nın hastalığı ve sağlık durumu merak konusu oldu.

Hastaneye kaldırılan sanatçı yaptığı açıklamada, "Hepinize üzülerek bildirmek zorundayım ki dün gece karın bölgemdeki bir rahatsızlık nedeniyle acil servise gitmek zorunda kaldım ve şu anda hastanede yatıyorum. Doktorlar, bu akşam sahne alacak kadar iyi olmadığımı söyledi. Yarın daha iyi olmayı ve hastaneden en kısa sürede taburcu olup sizler için hazırladığım şovu sunmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

Shakira, geçen hafta Brezilya'da başlayan turne kapsamında 10 yıl sonra ilk kez Peru'nun başkenti Lima'da sahne alacaktı.

48 yaşındaki şarkıcı "Umarım yarın taburcu olurum ve iyi olurum, böylece konser verebilirim. Ekibim ve organizatörler size iletmek üzere yeni bir tarih üzerinde çalışıyorlar. Anlayışınız için hepinize teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum" dedi.