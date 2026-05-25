Sibel Kekilli evlendi! Sade tarzı dikkat çekti

Uzun yıllardır Almanya’da yaşayan ünlü oyuncu Sibel Kekilli evlendi. Sibel Kekilli'nin sade gelinliği ve düğün pozları sosyal medyada konuşuluyor.

“Duvara Karşı” ve “Game of Thrones” gibi yapımlarla tanınan oyuncu Sibel Kekilli uzun yıllardır Almanya'da yaşıyor. Bir dönem kendisine yapılan çirkin yorumlar sebebiyle Türkiye'yi Instagram'dan engelleyen Sibel Kekilli şimdi de özel hayatıyla gündemde.

Sibel Kekilli evlendiğini fotoğraflarla duyurdu. Türk asıllı Alman oyuncu Sibel Kekilli, sosyal medya hesabında gelinlikli bir fotoğrafını paylaşarak gönderisine 'Bayan' notunu düştü. Paylaşım kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Ünlü saç stilisti Jorg Oppermann da sosyal medya hesabından düğüne ait kareler paylaştı.

Fotoğraflarda çiftin düğün pastasını kestiği görülürken, Oppermann paylaşımına 'İkiniz için çok mutluyum' notunu ekledi.

Sibel Kekilli evlendi! Sade tarzı dikkat çekti 3

45 yaşındaki Kekilli’nin düğününün nerede yapıldığı bilinmezken eşinin ise Andreas Dauerer olduğu iddiası var.

