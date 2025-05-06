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Simay Barlas derin göğüs ve sırt dekoltesi tercih etti! Pozları dikkat çekti

Yabani dizisinden sonra Sen Ağlama İstanbul dizisinde boy gösteren Simay Barlas pozlarıyla dikkat çekiyor. İddialı elbisesiyle poz veren güzel oyuncunun tarzı sevenlerinden tam not aldı.

Simay Barlas derin göğüs ve sırt dekoltesi tercih etti! Pozları dikkat çekti
Kubra Akalın

Aytaç Şaşmaz, Tamer Levent, İsmail Hacıoğlu'nun başrolde olduğu Sen Ağlama İstanbul dizisinde son olarak rol alan Simay Barlas pozlarıyla yine adından söz ettirdi.

Dizisi reytinglere yenilen ve final yapan Barlas şu sıralar sakinliğin tadını çıkarıyor.

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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Barlas son olarak derin göğüs ve sırt dekoltesi olan elbisesiyle verdiği pozlarla fanlarını mest etti. Kısa sürede binlerce beğeni alan güzel oyuncuya "Çok güzelsin" yorumları da yağdı.

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SİMAY BARLAS KİMDİR?

Simay Barlas, 7 Mayıs 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk tecrübesini, 2014-2017 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Paramparça adlı dizide canlandırdığı "Öykü" karakteri ile yaşayan Barlas, ardından 2017 yılında Kanal D'de yayımlanan Adı Efsane adlı dizide "Naz", 2016-2017 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Hayat Bazen Tatlıdır adlı dizide "Gözde" ve 2019-2020 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Zalim İstanbul adlı dizide Damla karakterlerine hayat vermiştir.

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Simay Barlas, 2020 yılında Kanal D'de yayımlanan Bir Annenin Günahı adlı dizide "Yağmur" ve 2021-2022 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Aziz adlı dizide "Efnan" karakterini canlandırmıştır. Daha sonra, FOX'ta yayımlanan Yabani adlı dizide "Rüya" karakterini canlandırdı.

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Simay Barlas
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