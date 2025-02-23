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Sinan Akçıl'dan AK Parti MKYK'sı açıklaması: Duruşum bellidir!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.02.2025 15:07
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AK Parti MKYK'sı için ismi geçen isimlerden Sinan Akçıl açıklama yaptı. Şarkıcı, "Ben 'şimdilik' sanat, müzik alanında bayrağımızı dalgalandırmaya çalışmaya devam ediyorum" dedi.

Sinan Akçıl'dan AK Parti MKYK'sı açıklaması: Duruşum bellidir!

AK Parti Ankara 8. Olağan Büyük Kongresi başlamadan önce ilginç bir iddia gündeme gelmişti. "Adında AK ışığında istikrar" sloganıyla düzenlenen kongrede Sinan Akçıl'n adı da AK Parti MKYK'da yer alacağı iddialarıyla gündeme geldi.

Gazeteci Sinan Burhan iddiasında "İki tane isim söyleyeceğim size, bir Mesut Özil iki Sinan Akçıl. Osman Gökçek, Derya Ayaydın, Emre Cemil Ayvalı, Bülent Turan, Mevlüt Çavuşoğlu, Kürşad Zorlu.. Ama manşet Mesut Özil ile Sinan Akçıl" demişti.

Bugün gerçekleşen kongrede Mesut Özil listede yer alırken Sinan Akçıl'ın MKYK listesinde yer almadığı ortaya çıktı.

Sinan Akçıl konuya dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

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"ŞİMDİLİK MÜZİĞE DEVAM EDİYORUM"

Akçıl açıklamasında şunları söyledi:

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Dün geceden beri, benim de 'sizler gibi medyadan okuduğum' bazı haberler ile birlikte "olağanüstü" bir teveccüh gördüm mesajlarınızda. Şunu söylemeliyim ki;
ben her zaman "güzel" ülkemin hizmetindeyim ve 10-15 yıldan fazla süredir de duruşum bellidir, bu değişmedi, değişemez. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni kongrenin, ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

Mesut Özil, Serap Yazıcı, Ünal Karaman... AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu! Mesut Özil, Serap Yazıcı, Ünal Karaman... AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu!

Ben 'şimdilik' sanat, müzik alanında bayrağımızı dalgalandırmaya çalışmaya devam ediyorum ve sizi çok seviyorum. Yüce Allah'a emanet olun..."

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Anahtar Kelimeler:
Sinan Akçıl ak parti
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