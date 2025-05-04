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Sırrı Süreyya Önder'e veda... Mahsun Kırmızıgül salona girmekte zorlandı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder 3 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan anmada Mahsun Kırmızıgül de oradaydı...

Sırrı Süreyya Önder'e veda... Mahsun Kırmızıgül salona girmekte zorlandı
Kubra Akalın

Türk siyaset ve sanat dünyasının sevilen isimlerinden TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenleniyor.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi AKM'ye getirildi.

“Yaşasın halkaların kardeşliği” sloganları atılırken, törene katılanlar dakikalarca ayakta alkışladı.

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AKM'deki törende büyük bir kalabalık vardı. Son dönemde kayıplarıyla zor günler geçiren Mahsun Kırmızıgül de anmadaydı.

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Ancak şarkıcı yoğun kalabalık sebebiyle salona girmekte zorlandı. Kırmıgül bir görevliye "Sen bizi daha ön tarafa götüremez misin?" dediği görüldü.

Kırmızıgül ve Menderes Samancılar törende yer bulamadıkları için ayakta kaldı.

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Anma töreninde ayrıca Levent Kazak bir konuşma da yaptı.

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Sırrı Süreyya Önder
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